Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

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Законопроєкт 12089 полегшує дерибан землі

За словами Садового, закон 12089 унеможливлює повернення вкрадених земель громадам і державі. Мовиться про ліси, береги річок, памʼятки історії.

Щоб подати позов – треба спершу заплатити ринкову вартість землі в суд. Немає грошей – немає суду. Навіть якщо землю повернуть – держава має заплатити “власнику” компенсацію. Навіть якщо він отримав її через схеми,

– пояснює мер.

Андрій Садовий зазначає, що у такому разі є два варіанти: або платити мільярди крадіям, або втрачати назавжди. І все це — під час війни.

Міський голова зазначає, що у нього складається враження, що закон писали ті, хто вважає: красти в міст і громад – це нормально. Водночас наразі є сотні випадків, коли ті, хто розкрадав землю, досі не покарані.

"Разом з Асоціацією міст України та громадськими організаціями маємо створити справедливий закон – той, що захищає громади й карає злодіїв", – зазначив Садовий. Він поділився посиланням на петицію, яка вимагає від президента ветувати це закон.

До речі, у разі ухвалення законопроєкт 12089 обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо сплив 10-річний термін.