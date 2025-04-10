Только на рекламу в фейсбуке ушло более 200 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Сколько средств потратили для продвижения петиции

По данным исследования "Голки", расходы на рекламу в Telegram, которая официально не учитывается и с которой государство не получает налоги, могли достичь не менее полумиллиона гривен. Общий охват аудитории всей информационной кампании составляет более 8,1 миллиона читателей.

Медиа, которые призывали поддержать законопроект 12089 / Инфографика "Иглы"

Однако председатель общественной инициативы Ирина Федорив отмечает, что даже с таким колоссальным охватом и рекламой, которая дезинформировала граждан, лоббисты до сих пор не смогли собрать 25 тысяч голосов под петицией Семидидько.

Тогда как петиция потомка рода Терещенко – Мишеля Терещенко – уже набрала необходимое для рассмотрения президента количество голосов. По ее словам, к информационной кампании присоединились Ада Роговцева, Александра Матвийчук, Валерий Пекар, Тарас Тополя и Игорь Кондратюк.

Но президент по требованию лоббистов решил безотлагательно, 7 апреля, подписать закон, который нарушает Конституцию и обнуляет претензии к дерибанщикам. Сейчас надо найти 45 нардепов, которые подпишут обращение в Конституционный Суд и тех, кто будет готов подать законопроект, чтобы сбалансировать законодательство,

– говорит Федорив.

Она добавляет, что сейчас нужно следить за делами в судах и отмечает, что важно, чтобы судьи пользовались Конституцией, а не антиконституционным законом.

Добавим, что, кроме петиции, свое обращение с требованием ветировать законопроект, подписали десятки организаций, в частности, Центр развития инноваций, “Greenpeace в Украине”, “Экология Право Человек”, “Украинская природоохранная группа”, “WWF-Украина”, “Экодия”, “ANTS” и Движение ЧЕСТНО.

Требование ветировать проект также поддержал Центр противодействия коррупции. Однако ответ на обращение общественных организаций по состоянию на 10 апреля не поступил.

Напомним, что 7 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон 12089, который меняет Гражданский кодекс, позволяя оставлять незаконно отчужденные земли в собственности добросовестных приобретателей, если с момента отчуждения прошло более 10 лет.

Стоит отметить, что закон не распространяется на стратегические земли и объекты критической инфраструктуры. Впрочем, активисты указывают на возможные пробелы в формулировках, которые могут усложнить возвращение таких земель.