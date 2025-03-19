Зеленского призывают ветировать законопроект, облегчающий дерибан земли

12 марта 2025 года Верховная Рада проголосовала во 2 чтении законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя". Однако он наоборот облегчает незаконное отчуждение земельных участков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла". В случае принятия законопроект обнуляет претензии к дерибанщикам лесов и побережий, если истек 10-летний срок.

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Какие проблемы имеет законопроект 12089

В "Голке" объясняют, что сейчас в законе установлены ограничения на передачу в частную собственность тех земель, которые составляют особую ценность для всего государства.

Часто схемы с незаконным отчуждением такой земли изначально строят так, чтобы земля прошла несколько звеньев подставных владельцев. Таким образом конечный приобретатель, формально, считается добросовестным приобретателем. Но фактическое месторасположение участка свидетельствует, что участок изымался незаконно.

Законопроект 12089 предлагает ограничить 10-ю годами срок, в течение которого можно возвращать в государственную и коммунальную собственность незаконно отчужденную собственность,

– отмечают общественные организации.

Более того, согласно законопроекту 12089, даже если государство выиграет суд – то оно должно компенсировать владельцу рыночную стоимость земельного участка. Эта норма распространяется в том числе на земли обороны. Также законопроект может породить схемы для вывода бюджетных средств.

"Например, незаконно изъятый участок, переоформляется по фиктивным договорам, а потом проигрывается суд, земля возвращается, однако получается рыночная стоимость за такую землю, или и больше, учитывая ее природоохранную стоимость", – объясняют схему в "Голке".

Также, формулировки законопроекта могут усложнить возвращение имущества и земель на временно оккупированных территориях.