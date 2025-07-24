Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, уточнив, что эта ценность заключается в возможности европейской интеграции Украины, что для украинского народа является важным.

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Будут ли в дальнейшем протесты в Украине?

Политолог напомнил, что в Украине в 2004 и в 2014 годах была аналогичная история. Граждане выходили на митинги не из-за социальных или экономических моментов. Многие из тех, кто шел на протесты по поводу скандального законопроекта относительно НАБУ и САП, со слов Рейтеровича, в совершенстве тему не изучали, но знали общую фабулу того, что происходит.

Некоторые предыдущие шаги, которые делала власть во время полномасштабной войны, как отметил политолог, выглядели не менее нагло, чем то, что произошло сейчас. Но тогда был другой масштаб решений. Это были точечные вещи, на которых общество было готово не акцентировать внимание, потому что идет война и народ понимает, что главный сейчас враг – это Россия.

Во время нынешних акций протеста, как обратил внимание Рейтерович, со стороны активистов призывов сменить власть не было. Люди просто просили убрать руки от НАБУ и САП, не делать глупости, которая, как подчеркнул политолог, ставит под угрозу европейскую интеграцию.

Наглость и больша угроза Украине, а она действительно была, стали причиной этих протестов. Европейские чиновники озвучили журналистам, что евроинтеграция Украины будет поставлена на паузу. Все это привело к тому, что люди вышли на митинги,

– объяснил Рейтерович.

Политолог высказал мнение, что вряд ли в дальнейшем любой опрометчивый шаг власти будет вызывать такую реакцию как сейчас. Однако, как подытожил Рейтерович, после завершения войны в Украине может произойти волна протестных акций. Особенно если власть не сделает выводы и не захочет отвечать на определенные вопросы граждан, которые те будут задавать после завершения военного положения.

Напомним, что в ответ на реакцию украинского общества в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который инициировал президент Зеленский по усилению полномочий НАБУ и САП. Он должен предусматривать независимость этих структур.