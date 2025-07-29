Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности проведет внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект президента 13533, передает 24 Канал.

Смотрите также Как готовили законопроект Зеленского по НАБУ: Федоров приоткрыл завесу

Когда правовой комитет рассмотрит законопроект 13533?

Заседание состоится 30 июля 2025 года в 13:00 в режиме видеоконференции. К участию в нем приглашены представители Офиса Генпрокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАПК, а также авторы законопроектов.

Напомним, что ранее глава НАБУ Семен Кривонос заявил о риске блокирования законопроекта в парламенте. Он отметил важность его быстрого принятия в целом и без двух чтений.

Напомним, что законопроект 13533 возвращает антикоррупционным органам независимость, отмененную предыдущим законом 12414. Его Зеленский подписал 22 июля. Впрочем, общество резко отреагировало на такие действия власти. Тысячи людей в разных городах Украины вышли на акции протеста. Также украинскую власть раскритиковали европейские партнеры. Они напомнили, что независимость НАБУ и САП – необходимый критерий для евроинтеграции нашей страны.