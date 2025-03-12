Украина может потерять средства Ukraine Facility из-за законопроекта №4298, – Оксана Продан

Законопроект №4298, подготовленный народным депутатом от "Слуги народа" Виталием Безгиным, предусматривает сворачивание реформы децентрализации. Его принятие может привести к потере Украиной финансовой помощи от европейских партнеров по программе Ukraine Facility.

Об этом заявила в колонке на "Украинской правде" Оксана Продан – народный депутат VII и VIII созывов, советник председателя Ассоциации городов Украины Виталия Кличко.

Смотрите также Киевляне – защитникам: Кличко передал 27 бригаде НГУ купольные системы РЭБ от общины столицы

Продан напоминает, что этот законопроект с 2020 года имеет "длинную не очень хорошую историю постоянных манипуляций и нарушений Регламента ВРУ". Но в феврале за законопроект, подготовленный Безгиным, проголосовал подкомитет ВРУ, возглавляемый им же, и его снова готовятся вынести на рассмотрение.

"Кратко о сути новой редакции законопроекта №4298. В каждой области создается новый региональный орган надзора, расходы на который лягут на плечи каждого налогоплательщика. Новый орган надзора будет 27-м в списке контролеров и надзорщиков за громадами. Он одновременно будет регулировать отраслевые вопросы, назначать руководителей предприятий, реализовывать государственную политику в регионе, контролировать местное самоуправление и иметь право останавливать решения местных советов без суда. Введение предложенной редакции №4298 противоречит всем обязательствам Украины в части продолжения реформы децентрализации, нарушает Европейскую хартию местного самоуправления и возвращает условия самоуправления во времена регионалов", – пишет Оксана Продан.

Принятием этого законопроекта парламентарии якобы решили "выполнить" индикатор Плана для Ukraine Facility, который предусматривает реформирование территориальной организации исполнительной власти с целью продолжения реформы децентрализации. Но положения законопроекта, наоборот, приведут к сворачиванию децентрализации и, соответственно, финансирования по программе Ukraine Facility, отмечает советница главы АГУ.

"Авторы законопроекта сознательно перенесли все откровенно негативные для Украины и каждого украинца нормы в заключительные и переходные положения. Сделано это с целью обмануть как европейских партнеров, так и украинских граждан. На сайте парламента до сих пор отсутствует официальная версия новой редакции проекта №4298, которую авторы в очередной раз предлагают парламенту для рассмотрения. Расчет на то, чтобы никто в Украине и ЕС не успел прочесть проект в целом до его рассмотрения", – считает Продан.

Во-первых, местные госадминистрации (МГА) не реформируются, у них сохраняются отраслевые полномочия. Это не координация, а полноценное управление, к которому прилагается право надзора и остановки без суда решений муниципалитетов. Эта совокупность ставит под угрозу реализацию рекомендации европейцев о громадах-юридических лицах, отмечает Оксана Продан.

Во-вторых, законопроект сохраняет нормы, о которых выражал предостережение Секретариат Конгресса Совета Европы – о большом количестве полномочий МГА. А также откладывает на неопределенное время требование о разграничении полномочий. И в-третьих, законопроект игнорирует все замечания АГУ и сворачивает реформу децентрализации, подчеркивает она.

Оксана Продан отмечает, что нужно создать открытую рабочую группу для подготовки комплексного законопроекта о разграничении полномочий, который является следующим, на 2026 год, индикатором в этой сфере.