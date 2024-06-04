"На бумаге" и в реальности: как вырубают леса в Украине
Сейчас оценка воздействия на окружающую среду необходима для таких рубок на площади более 1 гектара. Однако законопроект предлагает увеличить эту площадь до 10 гектаров. Фактически предлагается едва ли не полностью убрать единственный публичный механизм общественного контроля за назначением этих рубок, что приведет к массовому уничтожению лесов в Карпатах и не только.
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Основным аргументом авторов законопроекта и лесников в пользу подобных изменений является нецелесообразность проведения оценки воздействия на окружающую среду из-за необходимости быстрого проведения санитарных рубок в случае масштабного повреждения леса, например, в результате российских обстрелов и пожаров.
На первый взгляд, такой аргумент вполне логичен. Но он разбивается вдребезги двумя прочно укоренившимися особенностями лесного хозяйства в Украине.
Первая и главная заключается в том, что большинство сплошных санитарных рубок леса в Украине предназначаются не для его спасения от вредителей и болезней, а с целью относительно легальной заготовки древесины на территориях, где из-за экологических ограничений запрещены коммерческие сплошные рубки (так называемое главное пользование). Например, в лесах на крутых склонах Карпат, которые выполняют противоэрозионную функцию. Большинство фото "лысых" склонов Карпат связаны именно с проведением сплошных санитарок.
Сплошная санитарная рубка в Ясинянском лесхозе / Фото МБО "Экология – Право – Человек"
Оценка воздействия на окружающую среду определяет, не нанесет ли вырубка деревьев серьезный вред природе. Для этого лесхозы или заказывают у частных организаций, или готовят собственными силами соответствующий отчет. Затем с отчетом могут ознакомиться представители общественности и предоставить свои замечания по нему. На завершающем этапе чиновники Минприроды обязательно анализируют этот отчет и замечания от общественности, и решают, безопасно ли проводить такую рубку. Если в отчете выявлены слишком большие риски – вывод будет отрицательным и лесхоз не сможет проводить рубки.
К сожалению, сегодня законодательно разрешено проводить сплошные санитарные рубки площадью не более 1 гектар без прохождения ОВД и согласования Минприроды. Это приводит к тому, что в ряде лесхозов ежегодно появляются десятки новых рубок площадью до 1 гектара, которые за несколько лет могут сочетаться в сплошь вырубленный склон, площадью 20 – 30 гектаров, но на бумаге оставаться отдельными рубками до 1 гектара.
Обычно между свежими сплошными санитарными рубками можно заметить вполне здоровый лес, что свидетельствует об их незаконности, ведь не может лес болеть и погибать правильными прямоугольниками. Зарплата лесопатологов, которые решают, нужно ли рубить деревья, формируется из средств, заработанных гослесхозами с продажи древесины. Поэтому лесопатологи лично заинтересованы поддерживать любые рубки, даже если они нецелесообразны.
Здоровый лес после сплошной санитарной рубки / Фото WWF-Ukraine
То есть значительная часть санитарных рубок происходит в здоровых лесах, которые по документам записаны как такие, что усыхают. Хотя такие рубки являются незаконным, они безнаказанно практикуются многими лесхозами. И этот факт является веским основанием считать, что законопроект 9516 может вывести из-под процедуры оценки воздействия на окружающую среду все сплошные санитарные рубки. Потому что даже для рубок, превышающих пороговое значение в 10 гектаров, лесоводы смогут придумать массовое усыхание насаждений, которое поддержат лесопатологи. Или же просто разбить запланированную рубку на несколько участков, площадью до 10 гектаров.
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Несмотря на всю трагичность нынешней ситуации с санитарными рубками в отдельных лесхозах, например Брустурянском и Ясинянском на Закарпатье, необходимость оценки воздействия на окружающую среду пока спасает наши леса от намного больших объемов рубок.
Масштабные сплошные санитарные рубки в Брустурянском лесоохотничьем хозяйстве / Фото Free Svydovets
До 2017 года сплошными санитарками активно вырубались старые леса даже в пределах территорий природно-заповедного фонда, например в Савранском заказнике в Одесской области. Доходило до абсурда, когда санитарные рубки происходили в пределах природных заповедников или заповедных урочищ, где запрещена любая хозяйственная деятельность.
К счастью, в 2016 году Кабинет Министров Украины запретил сплошные санитарные рубки деревьев для большинства заповедных территорий. Но даже за пределами природно-заповедного фонда до сих пор остается немало лесов, в которых лесники активно злоупотребляют сплошными санитарными рубками. И могут злоупотреблять еще больше, если они не будут подлежать оценке воздействия на окружающую среду.
Спутниковый снимок Sentinel 2 территории Савранского заказника за 1 августа 2017 года. Четко заметны прямоугольники санитарных рубок, которые проводились в прошлые годы
Второй аргумент в пользу неискренности лесоводов заключается в том, что сплошные санитарные рубки часто назначаются чуть ли не на год вперед. За этот период запросто можно пройти оценку воздействия на окружающую среду и получить положительное заключение, если рубки действительно необходимы.
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Фрагмент графика отвода лесных участков филиалов Карпатского лесного офиса на 2024 год. Отвод участков под сплошные санитарные рубки одновременно распланировано с января по сентябрь – минимум на 8 месяцев вперед
В разделе 8 "Бизнес-среда" Плана Украины, который был разработан для реализации программы Ukraine Facility, среди экономических целей заложено увеличение объема ежегодной заготовки древесины с 15 до 25 миллионов кубометров за следующие 10 лет, а также привлечение частных инвестиций для увеличения объемов деревообработки до 20 миллионов квадратных метров ежегодно.
Украина действительно имеет потенциал для увеличения заготовки древесины путем наращивания рубок ухода в монокультурных насаждениях, например сосны или ели, и переформирования таких лесов в смешанные, которые являются более устойчивыми к изменению климата.
Но история с законопроектом №9516 показывает, что лесники, Минприроды и большинство депутатов экокомитета предпочитают более простой вариант – отмене экологических ограничений для увеличения рубок в экологически ценных лесах. А массовое строительство лесных дорог к отдаленным и малонарушенным лесам Карпат только подтверждает такие планы.
Поэтому будущее украинских лесов будет зависеть от того, насколько народные депутаты смогут понять риски законопроекта №9516 и принять решение, которое будет в интересах всего народа, а не только избранных лесников и деревообработчиков.