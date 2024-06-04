"На бумаге" и в реальности: как вырубают леса в Украине

Сейчас оценка воздействия на окружающую среду необходима для таких рубок на площади более 1 гектара. Однако законопроект предлагает увеличить эту площадь до 10 гектаров. Фактически предлагается едва ли не полностью убрать единственный публичный механизм общественного контроля за назначением этих рубок, что приведет к массовому уничтожению лесов в Карпатах и не только.

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Основным аргументом авторов законопроекта и лесников в пользу подобных изменений является нецелесообразность проведения оценки воздействия на окружающую среду из-за необходимости быстрого проведения санитарных рубок в случае масштабного повреждения леса, например, в результате российских обстрелов и пожаров.

На первый взгляд, такой аргумент вполне логичен. Но он разбивается вдребезги двумя прочно укоренившимися особенностями лесного хозяйства в Украине.

Первая и главная заключается в том, что большинство сплошных санитарных рубок леса в Украине предназначаются не для его спасения от вредителей и болезней, а с целью относительно легальной заготовки древесины на территориях, где из-за экологических ограничений запрещены коммерческие сплошные рубки (так называемое главное пользование). Например, в лесах на крутых склонах Карпат, которые выполняют противоэрозионную функцию. Большинство фото "лысых" склонов Карпат связаны именно с проведением сплошных санитарок.



Сплошная санитарная рубка в Ясинянском лесхозе / Фото МБО "Экология – Право – Человек"

Оценка воздействия на окружающую среду определяет, не нанесет ли вырубка деревьев серьезный вред природе. Для этого лесхозы или заказывают у частных организаций, или готовят собственными силами соответствующий отчет. Затем с отчетом могут ознакомиться представители общественности и предоставить свои замечания по нему. На завершающем этапе чиновники Минприроды обязательно анализируют этот отчет и замечания от общественности, и решают, безопасно ли проводить такую рубку. Если в отчете выявлены слишком большие риски – вывод будет отрицательным и лесхоз не сможет проводить рубки.

К сожалению, сегодня законодательно разрешено проводить сплошные санитарные рубки площадью не более 1 гектар без прохождения ОВД и согласования Минприроды. Это приводит к тому, что в ряде лесхозов ежегодно появляются десятки новых рубок площадью до 1 гектара, которые за несколько лет могут сочетаться в сплошь вырубленный склон, площадью 20 – 30 гектаров, но на бумаге оставаться отдельными рубками до 1 гектара.

Обычно между свежими сплошными санитарными рубками можно заметить вполне здоровый лес, что свидетельствует об их незаконности, ведь не может лес болеть и погибать правильными прямоугольниками. Зарплата лесопатологов, которые решают, нужно ли рубить деревья, формируется из средств, заработанных гослесхозами с продажи древесины. Поэтому лесопатологи лично заинтересованы поддерживать любые рубки, даже если они нецелесообразны.



Здоровый лес после сплошной санитарной рубки / Фото WWF-Ukraine

То есть значительная часть санитарных рубок происходит в здоровых лесах, которые по документам записаны как такие, что усыхают. Хотя такие рубки являются незаконным, они безнаказанно практикуются многими лесхозами. И этот факт является веским основанием считать, что законопроект 9516 может вывести из-под процедуры оценки воздействия на окружающую среду все сплошные санитарные рубки. Потому что даже для рубок, превышающих пороговое значение в 10 гектаров, лесоводы смогут придумать массовое усыхание насаждений, которое поддержат лесопатологи. Или же просто разбить запланированную рубку на несколько участков, площадью до 10 гектаров.

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Несмотря на всю трагичность нынешней ситуации с санитарными рубками в отдельных лесхозах, например Брустурянском и Ясинянском на Закарпатье, необходимость оценки воздействия на окружающую среду пока спасает наши леса от намного больших объемов рубок.



Масштабные сплошные санитарные рубки в Брустурянском лесоохотничьем хозяйстве / Фото Free Svydovets

До 2017 года сплошными санитарками активно вырубались старые леса даже в пределах территорий природно-заповедного фонда, например в Савранском заказнике в Одесской области. Доходило до абсурда, когда санитарные рубки происходили в пределах природных заповедников или заповедных урочищ, где запрещена любая хозяйственная деятельность.

К счастью, в 2016 году Кабинет Министров Украины запретил сплошные санитарные рубки деревьев для большинства заповедных территорий. Но даже за пределами природно-заповедного фонда до сих пор остается немало лесов, в которых лесники активно злоупотребляют сплошными санитарными рубками. И могут злоупотреблять еще больше, если они не будут подлежать оценке воздействия на окружающую среду.



Спутниковый снимок Sentinel 2 территории Савранского заказника за 1 августа 2017 года. Четко заметны прямоугольники санитарных рубок, которые проводились в прошлые годы

Второй аргумент в пользу неискренности лесоводов заключается в том, что сплошные санитарные рубки часто назначаются чуть ли не на год вперед. За этот период запросто можно пройти оценку воздействия на окружающую среду и получить положительное заключение, если рубки действительно необходимы.

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Обычно оценка воздействия на окружающую среду для одного лесхоза длится 5 – 7 месяцев, есть примеры получения заключения даже через 4 месяца после публикации кейса в реестре по ОВД. Но лесники предпочитают замалчивать, что процесс назначения санитарных рубок может длиться дольше, чем процедура оценки для таких рубок.



Фрагмент графика отвода лесных участков филиалов Карпатского лесного офиса на 2024 год. Отвод участков под сплошные санитарные рубки одновременно распланировано с января по сентябрь – минимум на 8 месяцев вперед

В разделе 8 "Бизнес-среда" Плана Украины, который был разработан для реализации программы Ukraine Facility, среди экономических целей заложено увеличение объема ежегодной заготовки древесины с 15 до 25 миллионов кубометров за следующие 10 лет, а также привлечение частных инвестиций для увеличения объемов деревообработки до 20 миллионов квадратных метров ежегодно.

Украина действительно имеет потенциал для увеличения заготовки древесины путем наращивания рубок ухода в монокультурных насаждениях, например сосны или ели, и переформирования таких лесов в смешанные, которые являются более устойчивыми к изменению климата.

Но история с законопроектом №9516 показывает, что лесники, Минприроды и большинство депутатов экокомитета предпочитают более простой вариант – отмене экологических ограничений для увеличения рубок в экологически ценных лесах. А массовое строительство лесных дорог к отдаленным и малонарушенным лесам Карпат только подтверждает такие планы.

Поэтому будущее украинских лесов будет зависеть от того, насколько народные депутаты смогут понять риски законопроекта №9516 и принять решение, которое будет в интересах всего народа, а не только избранных лесников и деревообработчиков.