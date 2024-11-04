Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Юрия Камельчука в эфире "Новости Live". Отмечается, что законопроект №9665 имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине.

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Кого будет касаться "закон о дровах"

По словам Юрия Камельчука, никаких проверок у обычных людей по количеству дров для отопления собственных помещений не будет.

На самом деле большинство комментаторов не читают законопроект и не анализируют, о чем они пишут. Они пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и коррупционерами из ГП "Леса Украины", которые, собственно, и наталкивают их на эту всю историю. Волноваться надо только тем, кто ворует и ворует в больших объемах – грузовиками,

– подчеркнул нардеп.

Скандальный законопроект прокомментировал также народный депутат Александр Дануца. Он рассказал, что привлечь к ответственности можно будет человека, который не имеет документов на дрова, стоимость которых составляет минимум 30 480 гривен.

Если кубометр дров стоит 1500 гривен, то ответственность предусмотрена за более 20,2 кубометра дров без документов. Грузовик ЗИЛ вмещает 5 кубометров дров, то есть речь идет об объеме от четырех грузовиков с дровами без документов,

– добавил нардеп.

Дануца подчеркнул, что "дровами" в этом случае не будут считаться домашние вишни, абрикосы или груши.