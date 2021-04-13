По состоянию на 13 апреля законопроект Владимира Зеленского о ликвидации Окружного админсуда Киева уже зарегистрировали в Верховной Раде. В Офисе Президента заявили, что ожидают рассмотрения законопроекта уже в ближайшее время.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что от депутатов ожидают рассмотрения законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" как неотложного.

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Подоляк рассказал, что ОАСК имел шанс попытаться восстановить доверие украинцев и перестать генерировать для страны "деструктив". Однако этого не сделали.

ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уж после недавних следственных действий НАБУ, когда были задержаны с поличным лица, связанные с главой ОАСК, окончание истории этого суда стало вполне ясным,

– подчеркнул Подоляк.

Законопроект о ликвидации ОАСК: главное