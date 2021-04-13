Законопроект о ликвидации ОАСК уже зарегистрировали в Раде: что говорят в Офисе Президента
По состоянию на 13 апреля законопроект Владимира Зеленского о ликвидации Окружного админсуда Киева уже зарегистрировали в Верховной Раде. В Офисе Президента заявили, что ожидают рассмотрения законопроекта уже в ближайшее время.
Источник:Верховная Рада
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что от депутатов ожидают рассмотрения законопроекта "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" как неотложного.
Заметьте Неуловимый и неприкасаемый: что известно о скандальном судье Павле Вовке
Подоляк рассказал, что ОАСК имел шанс попытаться восстановить доверие украинцев и перестать генерировать для страны "деструктив". Однако этого не сделали.
ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уж после недавних следственных действий НАБУ, когда были задержаны с поличным лица, связанные с главой ОАСК, окончание истории этого суда стало вполне ясным,
– подчеркнул Подоляк.
Законопроект о ликвидации ОАСК: главное
- Президент Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Украинский лидер заявил, что ОАСК не вернул доверие граждан, однако справился с возвратом скандалов и странных решений.
- Скандальный глава ОАСК Павел Вовк назвал такое решение "манипуляцией отдельных активистов".
Поделиться новостью