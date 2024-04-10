Об этом рассказывают народные депутаты из разных фракций. Как отметил один из народных избранников, ожидать результатов в вопросе законопроекта о мобилизации 10 апреля не стоит.
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Верховная Рада пустеет на глазах
Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз дала комментарий агентству Интерфакс-Украина. В нем она отметила, что в зале заседаний около полусотни народных избранников.
В зале заседаний сейчас находятся около 50 народных депутатов,
– сказала она.
По ее словам, происходило рассмотрение отклонения поправок.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в 20:53 в своем телеграме отметил, что шел шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации.
Ну....в зале нас где-то 35 депутатов. Поэтому не ожидайте результативных голосований сегодня. Пока на 742 правке, но дальше пойдет значительно быстрее. P.S. Конечно плохо это выглядит все,
– заметил он.
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Еще один народный избранник около 21:00 заметил, что депутатов в зале Верховной Рады стало меньше. По его словам, осталось 38 парламентариев.
А теперь вернемся к тому, для чего парламентарии собрались. Итак, 10 апреля в Верховной Раде началось рассмотрение законопроекта №10449 о внесении изменений в некоторые законы, которые касаются отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, во втором чтении.
Собственно, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 9 апреля завершил наработку ко второму чтению соответствующего законопроекта. Как отметил Ярослав Железняк, 10 апреля рассматривают отклоненные 4263 правки, а 11 апреля – учтенную 31.