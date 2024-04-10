Об этом рассказывают народные депутаты из разных фракций. Как отметил один из народных избранников, ожидать результатов в вопросе законопроекта о мобилизации 10 апреля не стоит.

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Верховная Рада пустеет на глазах

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз дала комментарий агентству Интерфакс-Украина. В нем она отметила, что в зале заседаний около полусотни народных избранников.

В зале заседаний сейчас находятся около 50 народных депутатов,

– сказала она.

По ее словам, происходило рассмотрение отклонения поправок.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в 20:53 в своем телеграме отметил, что шел шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации.

Ну....в зале нас где-то 35 депутатов. Поэтому не ожидайте результативных голосований сегодня. Пока на 742 правке, но дальше пойдет значительно быстрее. P.S. Конечно плохо это выглядит все,

– заметил он.

В Раде несколько десятков нардепов рассматривают отклонение поправок: смотрите видео

Еще один народный избранник около 21:00 заметил, что депутатов в зале Верховной Рады стало меньше. По его словам, осталось 38 парламентариев.

Обратим внимание! На сайте Верховной Рады указывают, что по состоянию на 10 апреля украинский парламент насчитывает 401 народного депутата. То есть едва ли одна восьмая, а то и меньше, присутствовала вечером на рассмотрении поправок.

А теперь вернемся к тому, для чего парламентарии собрались. Итак, 10 апреля в Верховной Раде началось рассмотрение законопроекта №10449 о внесении изменений в некоторые законы, которые касаются отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, во втором чтении.

Собственно, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 9 апреля завершил наработку ко второму чтению соответствующего законопроекта. Как отметил Ярослав Железняк, 10 апреля рассматривают отклоненные 4263 правки, а 11 апреля – учтенную 31.