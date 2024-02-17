Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что закон о мобилизации должен быть справедливым и понятным для всех граждан Украины. Он обратил на это внимание во время своего интервью.
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Все должны толковать закон одинаково
По словам Данилова, этот документ должен быть понятным для всех наших граждан, чтобы не произошло так, что кто-то читает его слева – направо, а кто-то наоборот.
Во-первых, хочу обратить внимание, что закон о мобилизации должен быть законом о справедливости,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он добавил, что все нормы законодательного акта должны одинаково и понятно толковаться для всех. Он убежден, что тогда граждане будут иметь абсолютную ясность в вопросах мобилизации, демобилизации, военной подготовки и других вопросов.
Люди должны получить ответы на все вопросы через этот закон,
– отметил секретарь СНБО.
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