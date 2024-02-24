Соответствующую информацию сообщил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Отметим, что Кабмин подал свою обновленную версию законопроекта 30 января.
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Правки к законопроекту
Роман Костенко рассказал, что законопроект о мобилизации имеет ряд дискуссионных тем, среди которых, например, демобилизация. Изначально предлагается возможность демобилизоваться через 36 месяцев службы, однако есть норма, вызывающая споры.
Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить. На мой взгляд, предусмотренная в этой редакции возможность продлить сроки службы через Ставку выглядит как заранее заложенный обман,
– отметил секретарь.
Кроме этого, определенные вопросы касаются ограничений прав за игнорирование повестки, поскольку ряд предлагаемых норм противоречат Конституции Украины. В то же время обсуждения требует и момент о внедрении электронного кабинета военнообязанного, а также норма об отсрочке для аспирантов на контрактной форме обучения.
Следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которыми комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл,
– пояснил Костенко.
Он добавил, что именно поэтому законопроект в конце концов может претерпеть немало изменений
Мобилизация: последние новости
- По новому законопроекту о мобилизации 3776 поправок подали в электронном виде и еще примерно 500 правок – вручную. Например, депутаты хотят увеличить срок бронирования работников с 6 до 12 месяцев, а также ввести возможность автоматического продления "брони".
- Также народные избранники предлагают узаконить мобилизацию осужденных лиц, которые освобождены от отбывания наказания, а также хотят разрешить гражданам снимать на видео и фотографировать действия работников ТЦК. Кроме этого, саперов и деминеров могут освободить на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.
- Отметим, что 22 февраля президент внес в Раду законопроект по демобилизации срочников. Речь идет о 12 месяцах, в течение которых срочники не могут быть призваны. Его поддержала Верховная Рада, и теперь должен подписать президент.