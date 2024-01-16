Повестки для украинцев за рубежом: экссудия Конституционного суда рассказал об опыте США

Некоторые положения законопроекта о мобилизации беспокоят украинцев. В частности, многих волнует идея обязать украинцев призывного возраста, проживающих за границей, стать в Украине на военный учет.

Первый генеральный прокурор независимой Украины и бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин отметил, что законопроект еще не закон. Он ответил на вопрос, было ли законным такое решение.

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Законно ли было бы призывать украинцев из-за границы

Виктор Шишкин отметил, что в США, считающимися самой большой демократией мира, во время вьетнамской войны, когда была всеобщая мобилизация, посылали повестки гражданам СССР, родившимся в США. Ведь по закону о натурализации они автоматически приобретали гражданство Америки.

Так почему мы сегодня не можем посылать повестки нашим гражданам, пережидающим войну за границей? Они же граждане, обязанные делать свой конституционный долг. Они должны становиться на военный учет в Украине. И нечего здесь спекулировать якобы правами человека. Это элементарное спекулирование уклонистов,

– сказал Шишкин.

Он подчеркнул, что сейчас это лишь законопроект и окончательные его положения могут сильно отличаться.

Кроме этого, по словам Шишкина, Украина может задавать вопрос о возвращении военнообязанных домой перед другими странами. Однако окончательное решение будет зависеть от этих стран.

Наши мужчины живут за границей на основании законодательства страны пребывания. Так что если эта страна считает, что нет достаточно оснований для пребывания наших мужчин на ее территории, она может пойти навстречу Украине. Здесь нет никакого нарушения прав, потому что Украина только задает вопрос – она же не отправляет за границу спецподразделения для привоза украинских мужчин домой в наручниках,

– объяснил он.

Имеет ли право Украина лишать гражданства уклонистов Виктор Шишкин рассказал, что согласно статье 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства, в том числе скрывающихся за границу. Он может изменить гражданство по своему желанию.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что новая редакция законопроекта о мобилизации ожидается в парламенте уже в ближайшее время. Однако она отметила, что до этого документ должен пройти путь согласования в правительстве.