Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страны приветствуют это решение, поскольку проект закона противоречит минским договоренностям, и именно по этой причине был отозван по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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Украинские СМИ предположили, что законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" под номером 5844 был отозван из-за необходимости выполнить требование Москвы. Якобы это решение стало предпосылкой для проведения новой встречи "нормандской четверки" на уровне советников лидеров. В медиа отмечалось, что с начала января представители Франции и Германии в этом формате посетили Москву и Киев и во время визита в Украину якобы передали Банковой это требование Кремля.

"Никакого влияния Кремля не было"

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" был одобрен правительством 4 августа 2021 года. Однако 24 января Кабмин собрался на внеочередное заседание и отозвал документ.

Пресс-секретар президента Украины Сергей Никифоров в комментарии сайту 24 канала опроверг информацию, что это было сделано из-за влияния России.