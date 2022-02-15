Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що країни вітають це рішення, оскільки проєкт закону суперечить мінським домовленостям, і саме з цієї причини був відкликаний з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

До теми У Росії пригрозили Україні через закон про перехідний період

Українські ЗМІ припустили, що законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" за номером 5844 був відкликаний через необхідність виконати вимогу Москви. Нібито це рішення стало передумовою для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки" на рівні радників лідерів. В медіа зазначалося, що з початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України нібито передали Банковій цю вимогу Кремля.

"Ніякого впливу Кремля не було"

Законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" був схвалений урядом 4 серпня 2021 року. Однак 24 січня Кабмін зібрався на позачергове засідання й відкликав документ.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі сайту 24 каналу заперечив інформацію, що це було зроблено через вплив Росії.