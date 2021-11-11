Об этом вице-премьер рассказала во время пресс-конференции.

Раньше Это не 25 лет, это намного меньше, – Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма

В документ должны внести изменения, – Верещук

В документ, считает Верещук, должны внести изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они являются достаточно детализированными, достаточно жесткими, содержат много рекомендаций, которые надо учесть, и мы не будем сейчас спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать,

– подчеркнула вице-премьер.

Верещук считает, что в этом году закон о переходном периоде Верховная Рада не примет.

Что предложила Венецианская комиссия

Свои рекомендации Венецианская комиссия высказала в середине октября. Эксперты отметили, что хотя документ базируется на принципах международного права, в нем есть ряд недостатков.

Проект оперирует такими понятиями, как "переходный период" и "переходное правосудие" в более узких значениях, чем это характерно для международного права.

Надо привести в соответствие с международным правом положение об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с оккупацией.

Необходимо пересмотреть дифференцированное отношение к различным категориям преступников.

Требует уточнения положение о люстрации.

Комиссия рекомендует отразить в проекте особый конституционный статус АРК и Севастополя.

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Документ посвящен будущей реинтеграции

Отметим, что законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" разработали на основе решения СНБО по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В документе говорится о будущей реинтеграции оккупированных территорий.