Про це віцепрем'єрка розповіла під час пресконференції.
Раніше Це не 25 років, це набагато менше, – Верещук про реінтеграцію Донбасу та Криму
До документа мають внести зміни, – Верещук
До документа, вважає Верещук, мають внести зміни відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.
У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми не будемо зараз поспішати з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати,
– наголосила віцепрем'єрка.
Верещук вважає, що цього року закон про перехідний період Верховна Рада не ухвалить.
Що запропонувала Венеційська комісія
Свої рекомендації Венеційська комісія висловила у середині жовтня. Експерти зауважили, що хоча документ базується на принципах міжнародного права, у ньому є низка недоліків.
- Проєкт оперує такими поняттями, як "перехідний період" і "перехідне правосуддя" в вужчих значеннях, ніж це характерно для міжнародного права.
- Треба привести у відповідність до міжнародного права положення про відповідальність за кримінальні злочини, скоєні у зв'язку з окупацією.
- Необхідно переглянути диференційоване ставлення до різних категорій злочинців.
- Потребує уточнення положення про люстрацію.
- Комісія рекомендує відобразити в проєкті особливий конституційний статус АРК і Севастополя.
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Документ присвячений майбутній реінтеграції
Зазначимо, що законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" розробили на основі рішення РНБО щодо врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. У документі мовиться про майбутню реінтеграцію окупованих територій.