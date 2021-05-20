Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что с олигархами надо бороться, применяя уже действующие законы.
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"Этот закон – вообще большое невежество. С олигархами не надо бороться в ручном режиме и придумывать специальный суперукраинский закон", – сказал Фурса.
Он отметил, что вообще трудно представить, как будет работать этот закон.
Этот законопроект – искусственная ручная история, которая больше пугает, чем обещает положительные результаты,
– подчеркнул он.
Фурса также поддержал Зеленского в том, что он не назвал фамилии олигархов на пресс-конференции 20 мая.
"Если бы он назвал фамилии олигархов – это было бы неправильно. Это бы означало, что мы выбрали 13 человек и под них прописали закон", – пояснил он.
При чем тут судебная реформа
По словам Фурсы, с олигархами надо бороться, применяя реформы.
"На самом деле с 2014 года по 2019 год была деолигархизация благодаря реформам, которые мы делали вместе с Международным валютным фондом", – заверил банкир.
Он считает, что именно тогда благодаря энергетической и банковской реформе вес олигархов в украинской экономике снижался.
Сейчас было бы правильно сделать судебную реформу. Если работают институты в государстве, тогда нет олигархов, а есть только крупные бизнесмены,
– пояснил Фурса.
Статус олигарха: что сказал Зеленский
- Цель законопроекта состоит в том, чтобы отграничить крупных бизнесменов от олигархов.
- Как пояснил Зеленский на пресс-конференции 20 мая, если бизнесмен будет иметь влияние на медиа или политику – он будет попадать в специальный реестр олигархов.
- В таком случае бизнес может потерять большую часть активов за рубежом.
- Законопроект может появиться уже на следующей неделе.
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