Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что с олигархами надо бороться, применяя уже действующие законы.

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"Этот закон – вообще большое невежество. С олигархами не надо бороться в ручном режиме и придумывать специальный суперукраинский закон", – сказал Фурса.

Он отметил, что вообще трудно представить, как будет работать этот закон.

Этот законопроект – искусственная ручная история, которая больше пугает, чем обещает положительные результаты,

– подчеркнул он.

Фурса также поддержал Зеленского в том, что он не назвал фамилии олигархов на пресс-конференции 20 мая.

"Если бы он назвал фамилии олигархов – это было бы неправильно. Это бы означало, что мы выбрали 13 человек и под них прописали закон", – пояснил он.

При чем тут судебная реформа

По словам Фурсы, с олигархами надо бороться, применяя реформы.

"На самом деле с 2014 года по 2019 год была деолигархизация благодаря реформам, которые мы делали вместе с Международным валютным фондом", – заверил банкир.

Он считает, что именно тогда благодаря энергетической и банковской реформе вес олигархов в украинской экономике снижался.

Сейчас было бы правильно сделать судебную реформу. Если работают институты в государстве, тогда нет олигархов, а есть только крупные бизнесмены,

– пояснил Фурса.

Статус олигарха: что сказал Зеленский

Цель законопроекта состоит в том, чтобы отграничить крупных бизнесменов от олигархов .

. Как пояснил Зеленский на пресс-конференции 20 мая, если бизнесмен будет иметь влияние на медиа или политику – он будет попадать в специальный реестр олигархов .

. В таком случае бизнес может потерять большую часть активов за рубежом.

за рубежом. Законопроект может появиться уже на следующей неделе.

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