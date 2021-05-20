Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що з олігархами треба боротись, застосовуючи вже чинні закони.
До теми Великий бізнес має бути, але впливу олігархів не буде, – Зеленський
"Цей закон – взагалі велике невігластво. З олігархами не треба боротися в ручному режимі і придумувати спеціальний суперукраїнський закон", – сказав Фурса.
Він зауважив, що взагалі важко уявити, як працюватиме цей закон.
Цей законопроєкт – штучна ручна історія, яка більше лякає, ніж обіцяє позитивні результати,
– наголосив він.
Фурса також підтримав Зеленського у тому, що він не назвав прізвища олігархів на пресконференції 20 травня.
"Якби він назвав прізвища олігархів – це було б неправильно. Це б означало, що ми вибрали 13 людей і під них прописали закон", – пояснив він.
До чого тут судова реформа
За словами Фурси, з олігархами треба боротися, застосовуючи реформи.
"Насправді з 2014 року по 2019 рік була деолігархізація завдяки реформам, які ми робили разом з Міжнародним валютним фондом", – запевнив банкір.
Він вважає, що саме тоді завдяки енергетичній і банківській реформі вага олігархів в українській економіці знижувалась.
Зараз було б правильно зробити судову реформу. Якщо працюють інститути в державі, тоді немає олігархів, а є лише великі бізнесмени,
– пояснив Фурса.
Статус олігарха: що сказав Зеленський
- Мета законопроєкту полягає в тому, щоб відмежувати великих бізнесменів від олігархів.
- Як пояснив Зеленський на пресконференції 20 травня, якщо бізнесмен матиме вплив на медіа чи політику – він попадатиме в спеціальний реєстр олігархів.
- У такому разі бізнес може втратити велику частину активів за кордоном.
- Законопроєкт може з'явитись вже наступного тижня.
Фурса розкритикував законопроєкт про статус олігарха: відео