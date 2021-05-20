Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що з олігархами треба боротись, застосовуючи вже чинні закони.

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"Цей закон – взагалі велике невігластво. З олігархами не треба боротися в ручному режимі і придумувати спеціальний суперукраїнський закон", – сказав Фурса.

Він зауважив, що взагалі важко уявити, як працюватиме цей закон.

Цей законопроєкт – штучна ручна історія, яка більше лякає, ніж обіцяє позитивні результати,

– наголосив він.

Фурса також підтримав Зеленського у тому, що він не назвав прізвища олігархів на пресконференції 20 травня.

"Якби він назвав прізвища олігархів – це було б неправильно. Це б означало, що ми вибрали 13 людей і під них прописали закон", – пояснив він.

До чого тут судова реформа

За словами Фурси, з олігархами треба боротися, застосовуючи реформи.

"Насправді з 2014 року по 2019 рік була деолігархізація завдяки реформам, які ми робили разом з Міжнародним валютним фондом", – запевнив банкір.

Він вважає, що саме тоді завдяки енергетичній і банківській реформі вага олігархів в українській економіці знижувалась.

Зараз було б правильно зробити судову реформу. Якщо працюють інститути в державі, тоді немає олігархів, а є лише великі бізнесмени,

– пояснив Фурса.

Статус олігарха: що сказав Зеленський

Мета законопроєкту полягає в тому, щоб відмежувати великих бізнесменів від олігархів.

Як пояснив Зеленський на пресконференції 20 травня, якщо бізнесмен матиме вплив на медіа чи політику – він попадатиме в спеціальний реєстр олігархів.

У такому разі бізнес може втратити велику частину активів за кордоном.

за кордоном. Законопроєкт може з'явитись вже наступного тижня.

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