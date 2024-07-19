В эфире 24 Канала народный депутат Ярослав Юрчишин сказал, можно ли поправить скандальный законопроект ко второму чтению и, какие правки могут предложить нардепы.

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Возможны ли правки к закону

Как отметил Юрчишин, законопроект №11340 благодаря общественному давлению и давлению международных партнеров вполне возможно поправить ко второму чтению, чтобы это стал действительно действенный механизм, который работает во многих западных юрисдикциях.

Я гарантирую, что в такой ситуации то, что предложили на первом чтении, не пройдет экспертизу европейских сообществ,

– отметил народный депутат.

Он предположил, какие доработки могут предложить депутаты, чтобы удовлетворить общество справедливостью, а также получить одобрение от западных союзников.

Вероятно, можно было бы установить ограничения, что если к коррупционной схеме привлечен чиновник высокого ранга, соглашение не применяется. В частности, если в коррупции замешан министр, народный депутат и другие, особенно во время войны, то это действительно мародерство. Надо показать обществу, что для таких людей даже признание вины недостаточное наказание,

– сказал Юрчишин.

Также, по мнению нардепа, надо расширить действие закона и на другие преступления, чтобы не выглядело, что в Украине для коррупции есть какие-то уникальные требования.

Я убежден, что будет большое количество правок,

– добавил народный депутат.

По его словам, уже ведется коммуникация с представителями, как международных партнеров, так и экспертов из гражданского общества, чтобы предотвратить возможность злоупотреблять и имитировать механизм удешевления доступа к справедливости на превращение в схему избежания справедливости.

Почему нужен этот закон

Потребность эффективной системы соглашений со следствием обсуждалась уже длительное время. В частности, с 2019 года, когда заработал Высший антикоррупционный суд.

Есть положительная практика, например, в Италии, когда после ареста и приговоров по нескольким итальянским боссам, начали больше использовать соглашение со следствием, но как оно работает: человек сдает сообщников, полностью возмещает нанесенный государству ущерб, то есть не сама взятка, но и последствия.

При таких условиях, конечно, соглашения – это хороший механизм, ведь кому интересно удерживать человека в тюрьме, если он может дать показания о гораздо больших коррупционерах,

– отметил Юрчишин.

Другая проблема в том, что предложили "Слуги народа", но не международные партнеры. В Ukraine Facility четко написано об эффективных соглашениях со следствием, благодаря которым удастся сэкономить на всех судебных процессах.

"То, что сейчас предложили "Слуги народа" это решалово и создание системы, когда находят человека, который был на третьем звене в схеме, на него списывают вину, которую на тот момент фиксирует следствие, но дальше дело не раскручивают", – сказал нардеп.