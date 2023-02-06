Однако решает ли законопроект эту проблему?

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Что предусматривает законопроект 8024

Законопроект 8024 очень короткий. Он определяет, что:

Минкульт должно принять решение о создании и ведении электронных реестров учета и управления культурным наследием и культурными ценностями Украины;

Минкульт должно начать эксперимент по созданию таких реестров, который может длиться не более двух лет и Кабмин должен создать "под" Минкультом государственное предприятие, которое собственно и будет заниматься созданием и поддержкой этих реестров;

Минкульт должен предусмотреть в бюджете средства. Авторы законопроекта отмечают, что предоставили соответствующие расчеты расходов, однако в карточке документа их нет.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что государственные и коммунальные учреждения культуры смогут бесплатно передавать друг другу имущество, которое они пока не используют.

Что касается последнего, Министерство финансов отметило, что передача в аренду имущества государственных или коммунальных учреждений уже урегулирована законодательством и не может осуществляться бесплатно.

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Были определенные замечания по поводу данной нормы (в частности по поводу ее размытости, позволяющей широкую трактовку) и в профильном комитете. Хотя 5 из 6 соавторов законопроекта являются членами этого же комитета и могли бы подумать об этом заранее. Однако комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении.

В свою очередь, комитет по цифровой трансформации отметил, что согласно закону "О публичных электронных реестрах", закон, вводящий определенный реестр, должен определить ряд параметров этого реестра:

его название,

назначение,

администратора,

метаданные,

процедуры внесения данных в реестр,

доступ к данным и прочее.

Кроме того, необходимо определить, как новые реестры будут функционировать с действующими реестрами. В частности, такими как Государственный реестр недвижимых памятников, Государственный реестр национального культурного достояния, реестр находящихся в розыске культурных ценностей или возвращенных в Украину.

Что не так с документом

Следовательно, хотя безусловно полные электронные реестры культурных ценностей нужны и должны быть созданы уже давно (но не созданы из-за низкого внимания к культуре от государства и общества), предложенное законопроектом решение оставляет больше вопросов, чем дает ответов.

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Кроме параметров и процессов функционирования реестра, это более концептуальные вопросы. В частности, почему нужно проводить "эксперимент", а не создать сразу активные реестры? Зачем создавать для управления культурными реестрами отдельное государственное предприятие?

Почему, например, не отдать эту функцию Украинскому культурному фонду или Украинскому государственному институту культурного наследия? Кстати, в странах Европы распорядителями таких реестров преимущественно, хотя и не всегда, есть министерства культуры.

Наконец, создание всеобъемлющих электронных реестров культурных ценностей потребует усилий не только Минкульта. Ведь, скорее всего, внесение данных в реестры будет децентрализовано. То есть этим будут заниматься работники музеев (по музейным фондам), местной власти (по памятникам архитектуры), возможно, работники архивов и т.д.

Следовательно, возникнет потребность в пересмотре процессов учета культурного наследия на местах, при необходимости – обучение соответствующих работников, закупки для них компьютерной техники. Эти расходы также следует предусмотреть, оценивая стоимость внедрения этого законопроекта.