Законопроект о референдуме вынесли на общественное обсуждение
На публичное обсуждение вынесли законопроект "О всеукраинском референдуме". Рада обнародовала документ, чтобы узнать мнение общественности о нем.
По результатам заседаний рабочей группы проект закона решили вынести на рассмотрение украинцев. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
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После детального обсуждения и дискуссий рабочая группа одобрила первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии – "О всеукраинском референдуме".
С целью учета мнения общественности документ обнародуют и вынесут на общественное обсуждение,
– говорится в сообщении.
С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке. Предложения и замечания к закону в Раде будут принимать до 18 марта 2020 года.
Что известно о законопроекте о референдуме
- Президент Владимир Зеленский в конце ноября 2019 года пообещал, что документы, касающиеся процедуры проведения референдумов, будут приняты в Раде в ближайшее время.
- Председатель парламента Дмитрий Разумков 18 января 2020 года заявил, что над законопроектом о референдуме продолжается "ювелирная работа".