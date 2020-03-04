Законопроект о референдуме вынесли на общественное обсуждение

На публичное обсуждение вынесли законопроект "О всеукраинском референдуме". Рада обнародовала документ, чтобы узнать мнение общественности о нем.

По результатам заседаний рабочей группы проект закона решили вынести на рассмотрение украинцев. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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После детального обсуждения и дискуссий рабочая группа одобрила первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии – "О всеукраинском референдуме".

С целью учета мнения общественности документ обнародуют и вынесут на общественное обсуждение,

– говорится в сообщении.

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке. Предложения и замечания к закону в Раде будут принимать до 18 марта 2020 года.

Что известно о законопроекте о референдуме