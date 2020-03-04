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      Законопроект о референдуме вынесли на общественное обсуждение

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      На публичное обсуждение вынесли законопроект "О всеукраинском референдуме". Рада обнародовала документ, чтобы узнать мнение общественности о нем.

      По результатам заседаний рабочей группы проект закона решили вынести на рассмотрение украинцев. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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      После детального обсуждения и дискуссий рабочая группа одобрила первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии – "О всеукраинском референдуме".

      С целью учета мнения общественности документ обнародуют и вынесут на общественное обсуждение,
      – говорится в сообщении.

      С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке. Предложения и замечания к закону в Раде будут принимать до 18 марта 2020 года.

      Что известно о законопроекте о референдуме

      • Президент Владимир Зеленский в конце ноября 2019 года пообещал, что документы, касающиеся процедуры проведения референдумов, будут приняты в Раде в ближайшее время.
      • Председатель парламента Дмитрий Разумков 18 января 2020 года заявил, что над законопроектом о референдуме продолжается "ювелирная работа".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Референдум Законодательство
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