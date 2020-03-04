Законопроєкт про референдум винесли на громадське обговорення

На публічне обговорення винесли законопроєкт "Про всеукраїнський референдум". Рада оприлюднила документ, щоб дізнатися думку громадськості про нього.

За результатами засідань робочої групи проєкт закону вирішили винести на розгляд українців. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

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Після детального обговорення та дискусій робоча група схвалила перший законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії – "Про всеукраїнський референдум".

З метою врахування думки громадськості документ оприлюднюють та виносять на громадське обговорення,

– йдеться в повідомленні.

З текстом законопроєкту можна ознайомитися за посиланням. Пропозиції та зауваження до у Раді прийматимуть до 18 березня 2020 року.

Що відомо про законопроєкт про референдум