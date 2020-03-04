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      Законопроєкт про референдум винесли на громадське обговорення

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      Проєкт закону про референдум винесли на обговорення громадськості / prm.ua

      На публічне обговорення винесли законопроєкт "Про всеукраїнський референдум". Рада оприлюднила документ, щоб дізнатися думку громадськості про нього.

      За результатами засідань робочої групи проєкт закону вирішили винести на розгляд українців. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

      Читайте також: Закон про референдум: що обіцяють українцям та чи є небезпека маніпуляцій

      Після детального обговорення та дискусій робоча група схвалила перший законопроєкт у сфері народовладдя та прямої демократії – "Про всеукраїнський референдум".

      З метою врахування думки громадськості документ оприлюднюють та виносять на громадське обговорення,
      – йдеться в повідомленні.

      З текстом законопроєкту можна ознайомитися за посиланням. Пропозиції та зауваження до у Раді прийматимуть до 18 березня 2020 року.

      Що відомо про законопроєкт про референдум

      • Президент Володимир Зеленський наприкінці листопада 2019 року пообіцяв, що документи, які стосуються процедури проведення референдумів, будуть ухвалені у Раді найближчим часом.
      • Голова парламенту Дмитро Разумков 18 січня 2020 року заявив, що над законопроєктом про референдум триває "ювелірна робота".
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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Референдум Законодавство
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