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      Законы о народовластии: когда Рада возьмется за их рассмотрение

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      Верховная Рада / Getty images

      Уже в ближайшее время нардепы могут рассмотреть закон о национальном и местном референдумах. Скорее всего, это будут первые законы из пакета о народовластии.

      Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью каналу "Украина 24".

      К теме: Законопроект о народовластии соответствует Конституции, – решение КС

      В частности, председатель Верховной Рады заявил, что это довольно непростое направление работы, за которое отвечает вице-спикер Руслан Стефанчук.

      В этом направлении не могу сказать, что есть турборежим. Здесь наоборот идет ювелирная работа,
      – рассказал о подготовке законов Разумков.

      Спикер добавил: его коллеги понимают риски, связанные с подобными законодательными инициативами. Именно поэтому законопроект "дорабатывают для того, чтобы мы получили хороший закон", который заработает на пользу Украине и ее жителей.

      Интересно! Ранее спикер Разумков заявлял, что планируется принять пакет законов о референдуме и народном вето. Первый вицеспикер Руслан Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре, однако не суждено. По его словам, в Раде зарегистрировано около 8 проектов, касающихся народовластия и референдума.

      Что предусматривает закон о народовластии?
      Кроме законов о народном и местном референдумах, а также об отзыве депутатов, президент Зеленский предлагает закрепить законом право законодательной инициативы за народом. То есть он предлагает, чтобы право подавать в парламент законопроекты имели народ, президент, Кабмин, народные депутаты.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Верховная Рада
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