Закони щодо народовладдя: коли Рада візьметься за їх розгляд

Вже найближчим часом нардепи можуть розглянути закон про національний та місцевий референдуми. Найімовірніше, це будуть перші закони з пакету про народовладдя.

Про це спікер українського парламенту Дмитро Разумков розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми: Законопроєкт про народовладдя відповідає Конституції, – рішення КС

Зокрема голова Верховної Ради заявив, що це доволі непростий напрямок роботи, за який відповідає віцеспікер Руслан Стефанчук.

У цьому напрямку не можу сказати, що є турборежим. Тут навпаки йде ювелірна робота,

– розповів про підготовку законів Разумков.

Спікер додав: його колеги розуміють ризики, пов'язані з подібними законодавчими ініціативами. Саме тому законопроєкт "допрацьовують для того, щоб ми отримали хороший закон", що запрацює на користь України та її мешканців.

Цікаво! Раніше спікер Разумков заявляв, що планується ухвалити пакет законів про референдум і народне вето. Перший віцеспікер Руслан Стефанчук розраховував, що законопроєкт про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді, однак не судилося. За його словами, в Раді зареєстровано близько 8 проєктів, які стосуються народовладдя і референдуму.

Що передбачає закон про народовладдя?Окрім законів про народний і місцевий референдуми, а також про відкликання депутатів, президент Зеленський пропонує закріпити законом право законодавчої ініціативи за народом. Тобто він пропонує, щоб право подавати до парламенту законопроєкти мали народ, президент, Кабмін, народні депутати.