Закройте ваши порты, тирания должна проиграть, – Зеленский парламентариям Нидерландов

Президент Зеленский призвал Нидерланды усилить санкции против России за ее агрессию против Украины. В частности, говорится о закрытии портов для российских судов.

Об этом глава государства рассказал в своем обращении к парламенту Нидерландов 31 марта. Зеленский подчеркнул: У России не должно быть ресурсов продолжать войну.

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Следует прекратить торговлю с государством-агрессором

Закройте ваши порты для российских судов! Вместе со всеми остальными странами Евросоюза. Прекратите любую торговлю с этим государством, которое забыло все уроки Второй мировой войны,

– сказал президент.

Также украинский лидер призвал как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, ведь миллиарды евро от них идут на производство оружия. Зеленский попросил у Нидерландов выделить Украине вооружение.

Зеленский попросил у Амстердама оружие

"Стингеры" и "Панцерфаусты" позволяют держаться, бороться. Однако – это не Оружие Победы. Нам позарез нужно такое оружие, с которым можно сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши города, где Россия устраивает искусственный голод,

– пояснил президент.

Зеленский отметил, что имеет в виду самолеты, танки, противовоздушные NASAMS и противотанковые Spike, снаряды, ракеты и тому подобное.

Обращение Зеленского в парламент Нидерландов: смотрите видео