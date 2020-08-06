В Минздраве опровергли утверждение, что богослужения являются одним из факторов роста количества зараженных коронавирусом. Поэтому закрывать храмы на карантин не будут.

Храмы будут работать в обычном режиме, однако во время богослужений необходимо соблюдать все правила безопасности. Об этом во время брифинга во Львове сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Степанов говорит, что не обвинял церкви в распространении вируса

Слухи о закрытии церквей Степанов назвал выдумкой и отметил, что даже не знает, как это комментировать. Также он добавил, что никогда лично не обвинял церкви в распространении COVID-19.

Я сам в частности являюсь человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены.

Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить,

– отметил Степанов.

Ранее на совещании под председательством Зеленского глава Минздрава заявлял, что главной причиной роста зараженных в селах на западе Украины, являются богослужения. Также львиная доля заражений происходит в общественном транспорте.

Реакция Церкви

На заявление Степанова публично отреагировал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

С начала карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры относительно безопасного проведения богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности,

– заявили церковники.

Украинские Церкви приняли такие меры безопасности: