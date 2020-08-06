Закроют ли в Украине церкви на карантин: в Минздраве дали ответ
В Минздраве опровергли утверждение, что богослужения являются одним из факторов роста количества зараженных коронавирусом. Поэтому закрывать храмы на карантин не будут.
Храмы будут работать в обычном режиме, однако во время богослужений необходимо соблюдать все правила безопасности. Об этом во время брифинга во Львове сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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Степанов говорит, что не обвинял церкви в распространении вируса
Слухи о закрытии церквей Степанов назвал выдумкой и отметил, что даже не знает, как это комментировать. Также он добавил, что никогда лично не обвинял церкви в распространении COVID-19.
Я сам в частности являюсь человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены.
Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить,
– отметил Степанов.
Ранее на совещании под председательством Зеленского глава Минздрава заявлял, что главной причиной роста зараженных в селах на западе Украины, являются богослужения. Также львиная доля заражений происходит в общественном транспорте.
Реакция Церкви
На заявление Степанова публично отреагировал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.
С начала карантина в Украине Церкви и религиозные организации в целом принимают необходимые меры относительно безопасного проведения богослужений, других религиозных мероприятий и своей социальной деятельности,
– заявили церковники.
Украинские Церкви приняли такие меры безопасности:
- организация онлайн-трансляции своих богослужений;
- допуск верующих в храмы и молитвенные дома возможен только при наличии защитной маски;
- соблюдение в храмах рекомендованной правительством дистанции;
- использованием антисептиков.