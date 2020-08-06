У МОЗ спростували твердження, що богослужіння є одним із факторів зростання кількості заражених коронавірусом. Тому закривати храми на карантин не будуть.

Храми працюватимуть у звичному режимі, однак під час богослужінь необхідно дотримуватися всіх правил безпеки. Про це під час брифінгу у Львові повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Степанов каже, що не звинувачував церкви у поширенні вірусу

Чутки про закриття церков Степанов назвав вигадкою і наголосив, що навіть не знає, як це коментувати. Також він додав, що ніколи особисто не звинувачував церкви у поширенні COVID-19 .

Я сам зокрема є людиною, яка ходить в церкву, і теж інколи спостерігаю недотримання тих правил, які у нас встановлені.

Якщо є така проблематика в тому чи іншому храмі, її просто потрібно виправити,

– зазначив Степанов.

Раніше на нараді під головуванням Зеленського очільник МОЗ заявляв, що головною причиною зростання заражених в селах на заході України, є богослужіння. Також левова частка заражень відбувається у громадському транспорті.

Реакція Церкви

На заяву Степанова публічно відреагувала Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності,

– заявили церковники.

Українські Церкви вжили такі заходи безпеки: