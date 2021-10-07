Закрыли рот Цукербергу и "удалили" Facebook: новая обложка TIME вызвала резонанс в сети

На новой обложке журнала TIME изобразили самое обсуждаемое событие недели – падение Facebook. Главную тему номера посвятили скандалу по разоблачению внутренней информации компании, которую предоставила разоблачитель Фрэнсис Хауген.

Изображение новой обложки TIME выложили в своих соцсетях. Она сразу же вызвала бурные обсуждения.

К теме The Facebook Files: как компания Цукерберга попала в скандал и в чем ее обвиняют

"Удалить" или "отменить"

В соцсетях статическую обложку сделали подвижной. Так, на видео курсор движется между двумя полями "удалить" и "отменить". Стандартное диалоговое окно из системы iOS закрывает рот Марку Цукербергу, будто скотч.

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: те, кто или уже удалил эту соцсеть, или собирается, и те, кто защищают фейсбук. Хотя, стоит отметить, что вторых гораздо меньше.

"Я удалился 2 года назад. Это было моим лучшим решением";

"Удалился в 2014 году";

"Да. Время удаляться";

"Хм, а почему мы читаем обо всем этом в Цукерберговском инстаграме?";

"Фейсбук – угроза либерально-демократическим процессам";

"Фейсбук, инстаграм, твиттер и тикток – современный рак"

В номере анализируют влияние утечки информации от экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген на развитие соцсетей. Женщина начала собирать внутренние документы компании, чтобы доказать, что Facebook – опасная социальная сеть. Собранную информацию Хауген передала журналистам The Wall Street Journal. Издание опубликовало серию из 9 разоблачительных материалов, которую назвало The Facebook Files ("Досье Facebook").

Из-за падения соцсетей Цукерберг, по предварительным оценкам, потерял до 6 – 7 миллиардов долларов. В результате сбоя акции ведущих IT-компаний мира упали.

Отметим, что Марк Цукерберг уже появлялся на обложке TIME как человек года. В 2010 году его признали "человеком года" и назвали "объединителем".



Обложка с Цукербергом в декабре 2010 – январе 2011 года / Картинки с time.com

Коротко о глобальном сбое в работе соцсетей 4 октября

Вечером 4 октября пользователи фейсбука и инстаграма во всем мире не смогли зайти в свои соцсети.

Прекратил работать также и мессенджер фейсбука, и WhatsApp. Впоследствии оказалось, что произошел масштабный сбой по всему миру.

Вслед за сервисами Facebook проблемы возникли и у других популярных сайтов и порталов – со сбоями работали Netflix, Steam, PlayStation Network, Twitter, Gmail, Snapchat, Tinder, Zoom.

Проблема оказалась в нарушении сетевого трафика. То есть количестве данных, перемещаемых сетью в определенное время.



Главное о глобальном сбое в фейсбуке / Инфографика 24 канала