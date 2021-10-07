Закрыли рот Цукербергу и "удалили" Facebook: новая обложка TIME вызвала резонанс в сети
Источник:твиттер TIME
На новой обложке журнала TIME изобразили самое обсуждаемое событие недели – падение Facebook. Главную тему номера посвятили скандалу по разоблачению внутренней информации компании, которую предоставила разоблачитель Фрэнсис Хауген.
Изображение новой обложки TIME выложили в своих соцсетях. Она сразу же вызвала бурные обсуждения.
К теме The Facebook Files: как компания Цукерберга попала в скандал и в чем ее обвиняют
"Удалить" или "отменить"
В соцсетях статическую обложку сделали подвижной. Так, на видео курсор движется между двумя полями "удалить" и "отменить". Стандартное диалоговое окно из системы iOS закрывает рот Марку Цукербергу, будто скотч.
В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: те, кто или уже удалил эту соцсеть, или собирается, и те, кто защищают фейсбук. Хотя, стоит отметить, что вторых гораздо меньше.
- "Я удалился 2 года назад. Это было моим лучшим решением";
- "Удалился в 2014 году";
- "Да. Время удаляться";
- "Хм, а почему мы читаем обо всем этом в Цукерберговском инстаграме?";
- "Фейсбук – угроза либерально-демократическим процессам";
- "Фейсбук, инстаграм, твиттер и тикток – современный рак"
В номере анализируют влияние утечки информации от экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген на развитие соцсетей. Женщина начала собирать внутренние документы компании, чтобы доказать, что Facebook – опасная социальная сеть. Собранную информацию Хауген передала журналистам The Wall Street Journal. Издание опубликовало серию из 9 разоблачительных материалов, которую назвало The Facebook Files ("Досье Facebook").Обратите внимание! Из-за падения соцсетей Цукерберг, по предварительным оценкам, потерял до 6 – 7 миллиардов долларов. В результате сбоя акции ведущих IT-компаний мира упали.
Отметим, что Марк Цукерберг уже появлялся на обложке TIME как человек года. В 2010 году его признали "человеком года" и назвали "объединителем".
Обложка с Цукербергом в декабре 2010 – январе 2011 года / Картинки с time.com
Коротко о глобальном сбое в работе соцсетей 4 октября
- Вечером 4 октября пользователи фейсбука и инстаграма во всем мире не смогли зайти в свои соцсети.
- Прекратил работать также и мессенджер фейсбука, и WhatsApp. Впоследствии оказалось, что произошел масштабный сбой по всему миру.
- Вслед за сервисами Facebook проблемы возникли и у других популярных сайтов и порталов – со сбоями работали Netflix, Steam, PlayStation Network, Twitter, Gmail, Snapchat, Tinder, Zoom.
- Проблема оказалась в нарушении сетевого трафика. То есть количестве данных, перемещаемых сетью в определенное время.
Главное о глобальном сбое в фейсбуке / Инфографика 24 канала