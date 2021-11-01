Министерство иностранных дел Украины назвало это решением истинным проявлением "русского гостеприимства". В то же время МИД выразил решительный протест в связи с продолжающимся наступлением российских властей на права украинского меньшинства в России.

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"Решение о принудительном прекращении деятельности центра "Просвещение" и других центров украинской культуры в России ярко иллюстрируют истинное "российское гостеприимство" для тех граждан других стран, родство с которыми российская власть продолжает так отчаянно доказывать, поощряя получение российского гражданства", – отметили в заявлении МИД.

Ухудшение ситуации с правами человека в России

В заявлении подчеркнули, что Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации в частности.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное общество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в России.

Также В МИД призвали осудить и усилить политико-дипломатическое давление на власти России, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в ней.

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В России закрыли ряд украинских организаций

В пресс-службе Министерства отметили, что ранее в России закрыли ряд организаций, в частности:

Объединение украинцев России;

Библиотеку украинской литературы в Москве.

Украинские дипломаты отметили, что на протяжении 2011 – 2020 годов в России также ликвидировали Федеральную национально-культурную автономию украинцев России, Омскую региональную ОО "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин".

В то же время в России Всемирный конгресс украинцев признали "нежелательной организацией".