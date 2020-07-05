В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в моногородах, где только горное предприятие является единственно возможным местом работы. Будет делиться с Украиной своим опытом в закрытии шахт Германия.

Об этом рассказала временная исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью "Радио Свобода".

К теме Шахтеры снова протестовали под Офисом Президента: у Зеленского им ответили

По ее словам, этот пробный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в моногороде.

Мы имеем почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа,

– рассказала Буславец.

Помощь Германии

По процессу закрытия шахт в Украине на сегодня есть договоренности с немецкой стороной. По этому поводу премьер Денис Шмыгаль звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель. К дипломатическим шагам в этом направлении присоединилась и Буславец: она вела переговоры с послом Германии в Украине о помощи.

Какой именно город будет выбран под пилотный проект, Ольга Буславец не назвала. "Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это прорабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", – добавила она.

Что известно об Ольге Буславец? Работала в Министерстве энергетики еще с далекого 2005 года вплоть до февраля 2020 года. А уже через месяц после увольнения стала кандидатом на пост главы министерства. Вместе с мужем Александром, который владеет корпоративными правами в ООО "КБМ", задекларировала квартиру в Киеве и два жилых дома. В 2019 году на двоих они заработали почти 2 миллиона гривен.

Забастовки шахтеров: коротко