В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у мономістах, де лише гірниче підприємство є єдино можливим місцем праці. Ділитиметься з Україною своїм досвідом у закритті шахт Німеччина.

Таких мономіст в Україні є майже 65. Про це розповіла тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики України Ольга Буславець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За її словами, цей пробний проєкт буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у мономісті.

Ми маємо майже 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота,

– розповіла Буславець.

Допомога Німеччини

Щодо процесу закриття шахт в України на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. З цього приводу прем'єр Денис Шмигаль телефонував до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. До дипломатичних кроків у цьому напрямку долучилася і Буславець: вона вела перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги.

Яке саме місто буде обране під пілотний проєкт, Ольга Буславець не назвала. "Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити", – додала вона.

Що відомо про Ольгу Буславець? Працювала у Міністерстві енергетики ще з далекого 2005 року аж до лютого 2020 року. А вже через місяць після звільнення стала кандидаткою на пост очільниці міністерства.



Разом з чоловіком Олександром, який володіє корпоративними правами у ТОВ "КБМ", задекларувала квартиру у Києві і два житлові будинки. У 2019 році на двох вони заробили майже 2 мільйони гривень.

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