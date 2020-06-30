Біля Офісу Президента в Києві 30 червня шахтарі розпочали безстрокову акцію протесту. Зокрема, вони вимагають у влади погасити перед ними заборгованості з зарплати. Участь у заході беруть гірники компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також низки шахт Львівсько-Волинського басейну.

Детальніше про акцію шахтарів під ОПУ

Про акцію повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Відповідне повідомлення з’явилися на його фейсбук-сторінці. За словами Волинця, протест шахтарів є всеукраїнським – у ньому беруть участь гірники Донеччини, Львівщини та Волині.

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Відео протесту шахтарів під ОПУ

Основні вимоги протестувальників від держави

Погасити перед працівниками державних шахт зарплатну заборгованості

Розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля:

– Львіввугілля не отримало 353 мільйони гривень,

– Первомайськвугілля – 177 мільйонів гривень,

– шахта імені Сургая – 94 мільйони гривень,

– шахта "Південнодонбаська №1 – 260 мільйонів гривень.

Крім того, шахтарі вимагають:

заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора – Російської Федерації, а також Білорусі ;

а також ; відновити роботу блоків теплових електростанцій , які було переоснащено з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи;

, які було переоснащено з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи; вивести шахти із простою , забезпечення їхньої стабільної роботи;

, забезпечення їхньої стабільної роботи; звільнити від виконання обов’язків голову енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса та притягнути його до кримінальної відповідальності: на переконання протестувальників, його дії якого призвели до штучної кризи в енергетиці та розвалу енергетичної галузі України.

Зауважимо! Напередодні Герус попереджав про страйки. Він підкреслював, що основна частина мітингувальників – шахтарі "ДТЕК Добропіллявугілля", що належить олігархові Ринату Ахметову. За його словами, офіційно акція позиціонується як страйк шахтарів державних шахт, але насправді це не зовсім так. Герус підкреслив, що на більшості шахт заборгованість становить менше ніж місяць. І цього не достатньо для того, щоб йти на страйк.

Також Волинець повідомив, що переговорна група з поміж протестувальників зайшла до президентського офісу та мала там розмову. Він також узяв участь у зустрічі.

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Що відповіли шахтарям у Офісі Президента

Розмову з протестувальниками мала заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів. Про це повідомляє президентська пресслужба.

Ковалів наголосила, що українська влада за завданням президента Володимира Зеленського постійно стежить за ситуацією у вугільній галузі.

Зокрема, нещодавно відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої Кабінет Міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету щонайменше 340 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт.

Заступниця керівника ОПУ повідомила, що була затримка лише з однією копальнею. Але вже сьогодні, 30 червня", вона має отримати.

Станом на сьогодні та заборгованість, яка було накопичено з початку року, мало б бути погашено. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін,

– констатувала Ковалів.

Вона додала, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду. Тому їхнє вирішення потребує певного часу.

Водночас представниця ОПУ закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що президентський офіс максимально цьому сприятиме.

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Шахтарі-протестувальники провели зустріч із керівництвом Офісу Президента / Фото ОПУ

Відповідь протестувальників щодо перемовин у ОПУ

Волинець розповів, що шахтарі свою акцію не згортатимуть, і вже завтра, 1 серпня, продовжать страйкувати. Щоправда, гірники погодилися на запропоновану з боку ОПУ зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Очільник шахтарської профспілки наголосив, що гірники не збираються їхати з Києва, доки:

не буде протокольного рішення за кожною з висунутих вимог,

не буде притягнуто до відповідальності тих, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи.

Він додав, що шахтарі – непохитні у своїх вимогах. І всі порушені ними питання в комплексі й становлять енергетичну безпеку країни, гарантують стабільну роботу енергетичного блоку.

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