Шахтарі знову протестували під Офісом Президента: у Зеленського їм відповіли – відео
Біля Офісу Президента в Києві 30 червня шахтарі розпочали безстрокову акцію протесту. Зокрема, вони вимагають у влади погасити перед ними заборгованості з зарплати. Участь у заході беруть гірники компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також низки шахт Львівсько-Волинського басейну.
Детальніше про акцію шахтарів під ОПУ
Про акцію повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Відповідне повідомлення з’явилися на його фейсбук-сторінці. За словами Волинця, протест шахтарів є всеукраїнським – у ньому беруть участь гірники Донеччини, Львівщини та Волині.
Радимо ознайомитися Світ об’єднується проти вугілля: що робити Україні
Відео протесту шахтарів під ОПУ
Основні вимоги протестувальників від держави
- Погасити перед працівниками державних шахт зарплатну заборгованості
- Розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля:
– Львіввугілля не отримало 353 мільйони гривень,
– Первомайськвугілля – 177 мільйонів гривень,
– шахта імені Сургая – 94 мільйони гривень,
– шахта "Південнодонбаська №1 – 260 мільйонів гривень.
Крім того, шахтарі вимагають:
- заборонити імпорт електроенергії та вугілля газових марок із країни-агресора – Російської Федерації, а також Білорусі;
- відновити роботу блоків теплових електростанцій, які було переоснащено з використання антрацитового вугілля на вугілля газової групи;
- вивести шахти із простою, забезпечення їхньої стабільної роботи;
- звільнити від виконання обов’язків голову енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса та притягнути його до кримінальної відповідальності: на переконання протестувальників, його дії якого призвели до штучної кризи в енергетиці та розвалу енергетичної галузі України.
Також Волинець повідомив, що переговорна група з поміж протестувальників зайшла до президентського офісу та мала там розмову. Він також узяв участь у зустрічі.
До теми "Українське вугілля стало непотрібне": 10 шахт Ахметова припинили роботу
Що відповіли шахтарям у Офісі Президента
Розмову з протестувальниками мала заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів. Про це повідомляє президентська пресслужба.
Ковалів наголосила, що українська влада за завданням президента Володимира Зеленського постійно стежить за ситуацією у вугільній галузі.
Зокрема, нещодавно відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої Кабінет Міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету щонайменше 340 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт.
Заступниця керівника ОПУ повідомила, що була затримка лише з однією копальнею. Але вже сьогодні, 30 червня", вона має отримати.
Станом на сьогодні та заборгованість, яка було накопичено з початку року, мало б бути погашено. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін,
– констатувала Ковалів.
Вона додала, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду. Тому їхнє вирішення потребує певного часу.
Водночас представниця ОПУ закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що президентський офіс максимально цьому сприятиме.
Актуально Українське вугілля буде пріоритетним видом палива на ТЕС, – Кабмін
Шахтарі-протестувальники провели зустріч із керівництвом Офісу Президента / Фото ОПУ
Відповідь протестувальників щодо перемовин у ОПУ
Волинець розповів, що шахтарі свою акцію не згортатимуть, і вже завтра, 1 серпня, продовжать страйкувати. Щоправда, гірники погодилися на запропоновану з боку ОПУ зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Очільник шахтарської профспілки наголосив, що гірники не збираються їхати з Києва, доки:
- не буде протокольного рішення за кожною з висунутих вимог,
- не буде притягнуто до відповідальності тих, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи.
Він додав, що шахтарі – непохитні у своїх вимогах. І всі порушені ними питання в комплексі й становлять енергетичну безпеку країни, гарантують стабільну роботу енергетичного блоку.
Цікаво Деградація економіки і загроза вимирання міст: яка ситуація на Донбасі після 6 років окупації