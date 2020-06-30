Возле Офиса Президента в Киеве 30 июня шахтеры начали бессрочную акцию протеста. В частности, они требуют у власти погасить перед ними задолженности по зарплате. Участие в мероприятии принимают горняки компаний "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также ряд шахт Львовско-Волынского бассейна.

Подробнее об акции шахтеров под ОПУ

Об акции сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Соответствующие сообщения появились на его фейсбук-странице. По словам Волынца, протест шахтеров является всеукраинским – в нем участвуют горняки Донбасса, Львовщины и Волыни.

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Видео протеста шахтеров под ОПУ

Основные требования протестующих от государства

Погасить перед работниками государственных шахт зарплатные задолженности

Рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь:

– Львовуголь не получило 353 миллиона гривен,

– Первомайскуголь – 177 миллионов гривен,

– шахта имени Сургая – 94 миллиона гривен,

– шахта "Южнодонбасская №1 – 260 миллионов гривен.

Кроме того, шахтеры требуют:

запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из страны-агрессора – Российской Федерации, а также Беларуси ;

а также ; возобновить работу блоков тепловых электростанций , которые были переоснащены с использования антрацитового угля на уголь газовой группы;

, которые были переоснащены с использования антрацитового угля на уголь газовой группы; вывести шахты из простоя , обеспечение их стабильной работы;

, обеспечение их стабильной работы; освободить от исполнения обязанностей председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности: по убеждению протестующих, его действия привели к искусственному кризису в энергетике и развалу энергетической отрасли Украины.

Заметим! Накануне Герус предупреждал о забастовках. Он подчеркивал, что основная часть митингующих – шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. По его словам, официально акция позиционируется как забастовка шахтеров государственных шахт, но на самом деле это не совсем так. Герус подчеркнул, что на большинстве шахт задолженность составляет менее месяца. И этого не достаточно для того, чтобы идти на забастовки.

Также Волынец сообщил, что переговорная группа из числа протестующих зашла в президентский офис и там был разговор. Он также принял участие во встрече.

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Что ответили шахтерам в Офисе Президента

Разговор с протестующими был у заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Ковалив. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Ковалив подчеркнула, что украинская власть по заданию президента Владимира Зеленского постоянно следит за ситуацией в угольной отрасли.

В частности, недавно состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого Кабинет Министров принял необходимые решения для выделения из бюджета не менее 340 миллионов гривен. Эти деньги должны пойти на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт.

Заместитель руководителя ОПУ сообщила, что была задержка только с одним рудником. Но уже сегодня, 30 июня ", он должен получить.

По состоянию на сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок,

– констатировала Ковалив.

Она добавила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода. Поэтому их решение требует определенного времени.

В то же время представитель ОПУ призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что президентский офис будет максимально этому способствовать.

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Протестующие шахтеры провели встречу с руководством Офиса Президента / Фото ОПУ

Ответ протестующих относительно переговоров в ОПУ

Волынец рассказал, что шахтеры свою акцию не будут сворачивать, и уже завтра, 1 июля, продолжат бастовать. Правда, горняки согласились на предложенную со стороны ОПУ встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Глава шахтерского профсоюза отметил, что горняки не собираются уезжать из Киева, пока:

не будет протокольного решения относительно каждого из выдвинутых требований,

не будут привлечены к ответственности те, кто собственноручно создавал условия для энергетического кризиса.

Он добавил, что шахтеры – непреклонны в своих требованиях. И все затронутые ими вопросы в комплексе и составляют энергетическую безопасность страны, гарантируют стабильную работу энергетического блока.

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