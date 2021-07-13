На закрытое заседание "слуг" в Раду приехали Зеленский, Шмыгаль и Ермак

13 июля 2021 , 19:36
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Источник:

24 канал

"Слуга народа" 13 июля провела закрытое заседание фракции. Участие в собрании приняли президент Владимир Зеленский, премьер-министра Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак

Во время закрытого заседания "слуги" могут рассмотреть увольнение Авакова с должности министра внутренних дел. Ранее он написал заявление об отставке.

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Кандидатура главы МВД от Зеленского

Во время собрания Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на кресло главы МВД.

  • Вероятнее всего, за нового министра Рада будет голосовать 16 июля.

Народные депутаты встретили решение главы государства аплодисментами.

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Автор: Олег Васьків