На закрытое заседание "слуг" в Раду приехали Зеленский, Шмыгаль и Ермак
13 июля 2021 , 19:36Читати новину українською
Источник:24 канал
"Слуга народа" 13 июля провела закрытое заседание фракции. Участие в собрании приняли президент Владимир Зеленский, премьер-министра Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак
Во время закрытого заседания "слуги" могут рассмотреть увольнение Авакова с должности министра внутренних дел. Ранее он написал заявление об отставке.
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Кандидатура главы МВД от Зеленского
Во время собрания Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на кресло главы МВД.
- Вероятнее всего, за нового министра Рада будет голосовать 16 июля.
Народные депутаты встретили решение главы государства аплодисментами.
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