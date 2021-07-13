На закрытое заседание "слуг" в Раду приехали Зеленский, Шмыгаль и Ермак

"Слуга народа" 13 июля провела закрытое заседание фракции. Участие в собрании приняли президент Владимир Зеленский, премьер-министра Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак

Во время закрытого заседания "слуги" могут рассмотреть увольнение Авакова с должности министра внутренних дел. Ранее он написал заявление об отставке.

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Кандидатура главы МВД от Зеленского

Во время собрания Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на кресло главы МВД.

Вероятнее всего, за нового министра Рада будет голосовать 16 июля.

Народные депутаты встретили решение главы государства аплодисментами.

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