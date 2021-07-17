Нардеп Евгения Кравчук заявила об этом в комментарии изданию. Она также пояснила, что так будет целесообразнее.
Заметьте Фракция лишилась определенных маргиналов, – Ставнийчук об изменениях в "Слуге народа"
Закрытая встреча с президентом состоится позже
Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила, что уместнее не подводить итоги, а формировать планы на осень.
Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон,
– заявила Кравчук.
Что касается планов, то она отметила, что "их действительно будет много":
- закон об олигархах;
- сложный налоговый закон;
- а также другие законодательные акты.
Нардеп от "слуг" также заверила, что "Кабмин будет больше готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год".
Кадровые изменения в правительстве: последние новости
- 16 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков намекнул на перемены в правительстве. Он сказал, что имеет вопросы как минимум к 3 министрам. Их фамилии политик не назвал, но объяснил, что возможно возьмутся за этот вопрос осенью.
- 13 июля в СМИ распространились слухи якобы об обсуждении возможной замены до 3 министров – министра обороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи и министра культуры Александра Ткаченко.
- Этот вопрос, по предварительной информации, должен был обсуждаться на закрытой встрече между президентом, нардепами "Слуги народа" и министрами.
- Кстати, слухи появились после отставки главы МВД Арсена Авакова. Вместо него назначили Дениса Монатырского.