Нардеп Евгения Кравчук заявила об этом в комментарии изданию. Она также пояснила, что так будет целесообразнее.

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Закрытая встреча с президентом состоится позже

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила, что уместнее не подводить итоги, а формировать планы на осень.

Мы решили, что целесообразнее будет провести встречу президента и фракции в конце августа или в начале сентября, чтобы спланировать новый политический сезон,

– заявила Кравчук.

Что касается планов, то она отметила, что "их действительно будет много":

закон об олигархах;

сложный налоговый закон;

а также другие законодательные акты.

Нардеп от "слуг" также заверила, что "Кабмин будет больше готов к тому, чтобы обсудить проект бюджета на следующий год".

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