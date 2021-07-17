Нардепка Євгенія Кравчук заявила про це у коментарі виданню. Вона також пояснила, що так буде доцільніше.

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Закрита зустріч з президентом відбудеться пізніше

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що доречніше не підбивати підсумки, а формувати плани на осінь.

Ми вирішили, що доцільніше буде провести зустріч президента та фракції наприкінці серпня або на початку вересня, щоб спланувати новий політичний сезон, – заявила Кравчук.

Щодо планів, то вона відзначила, що "їх справді буде багато":

закон про олігархів;

складний податковий закон;

а також інші законодавчі акти.

Нардепка від "слуг" також запевнила, що "Кабмін буде більш готовий до того, щоб обговорити проєкт бюджету на наступний рік".

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