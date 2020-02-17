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      Закулисные соглашения с Россией плохо заканчиваются: Пристайко о позиции президента Чехии

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      Пристайко прокомментировал пророссийскую позицию президента Чехии / dw.com

      Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что тайное сотрудничество с Россией всегда плохо заканчивается. Так он прокомментировал пророссийскую позицию президента Чехии Милоша Земана, который заявлял о необходимости принять аннексию Крыма РФ.

      В ответ на высказывания президента Чехии министр иностранных дел Украины дал интервью чешскому изданию Respekt.

      Читайте также: Путин не отдаст ни Крым, ни Донбасс, – Сенцов

      Вадим Пристайко вспомнил встречу президента-беглеца Виктора Януковича с российским лидером Владимиром Путиным в Ялте. Она состоялась накануне запланированного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

      И у него (Януковича – 24 канал) возникла замечательная идея, что он ничего не подпишет с Европой, потому что ему обещали 3 миллиарда долларов в виде займов от Путина. Что он обещал и сколько получил для себя, мы не знаем,
      – отметил Пристайко.

      Он добавил, что украинцы не согласились с этим, поэтому через несколько месяцев Янукович сбежал из страны. Министр иностранных дел советует президенту Милошу Земану помнить это и быть осторожным, заключая соглашения с РФ.

      Не заключайте закулисных сделок. Это всегда плохо заканчивается,
      – сказал министр.

      Он также отметил, что Земан – единственный политик в ЕС с пророссийской позицией.

      Важно! Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что Европа должна снять с РФ санкции, поддерживал "Северный поток-2", даже называл Крым российским (если верить крымской пророссийской организации "Къырым бирлиги", представители которой встречались с Земаном).

      Основное об аннексии Крыма

      • В начале 2014 года после бегства президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".
      • В то же время Украина уже шесть лет на различных площадках подчеркивает, что аннексия полуострова была незаконной, а россияне должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины и вводит против России санкции.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма МИД Украины Вадим Пристайко Соглашение об ассоциации Виктор Янукович Ялта Украина – Россия Чехия
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