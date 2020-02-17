Закулисные соглашения с Россией плохо заканчиваются: Пристайко о позиции президента Чехии

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что тайное сотрудничество с Россией всегда плохо заканчивается. Так он прокомментировал пророссийскую позицию президента Чехии Милоша Земана, который заявлял о необходимости принять аннексию Крыма РФ.

В ответ на высказывания президента Чехии министр иностранных дел Украины дал интервью чешскому изданию Respekt.

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Вадим Пристайко вспомнил встречу президента-беглеца Виктора Януковича с российским лидером Владимиром Путиным в Ялте. Она состоялась накануне запланированного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

И у него (Януковича – 24 канал) возникла замечательная идея, что он ничего не подпишет с Европой, потому что ему обещали 3 миллиарда долларов в виде займов от Путина. Что он обещал и сколько получил для себя, мы не знаем,

– отметил Пристайко.

Он добавил, что украинцы не согласились с этим, поэтому через несколько месяцев Янукович сбежал из страны. Министр иностранных дел советует президенту Милошу Земану помнить это и быть осторожным, заключая соглашения с РФ.

Не заключайте закулисных сделок. Это всегда плохо заканчивается,

– сказал министр.

Он также отметил, что Земан – единственный политик в ЕС с пророссийской позицией.

Важно! Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что Европа должна снять с РФ санкции, поддерживал "Северный поток-2", даже называл Крым российским (если верить крымской пророссийской организации "Къырым бирлиги", представители которой встречались с Земаном).

Основное об аннексии Крыма