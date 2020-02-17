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      Закулісні угоди з Росією погано закінчуються: Пристайко про позицію президента Чехії

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      Пристайко прокоментував проросійську позицію президента Чехії / dw.com

      Очільник МЗС України Вадим Пристайко заявив, що таємна співпраця з Росією завжди погано закінчується. Так він прокоментував проросійську позицію президента Чехії Мілоша Земана, який заявляв про необхідність прийняти анексію Криму РФ.

      Відповідь на висловлювання президента Чехії міністр закордонних справ України дав в інтерв'ю чеському виданню Respekt.

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      Вадим Пристайко пригадав зустріч президента-втікача Віктора Януковича з російським лідером Володимиром Путіним в Ялті. Вона відбулася напередодні запланованого підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

      І у нього (Януковича – 24 канал) виникла чудова ідея, що він нічого не підпише з Європою, тому що йому обіцяли 3 мільярди доларів у вигляді позик від Путіна. Що він обіцяв і скільки отримав для себе, ми не знаємо,
      – зазначив Пристайко.

      Він додав, що українці не погодилися з цим, тому через кілька місяців Янукович втік з країни. Міністр закордонних справ радить президенту Мілошу Земану пам’ятати це та бути обережними, укладаючи угоди з РФ.

      Не укладайте закулісних угод. Це завжди погано закінчується,
      – сказав міністр.

      Він також наголосив, що Земан – не єдиний політик в ЄС з проросійською позицією.

      Важливо! Президент Чехії Мілош Земан неодноразово заявляв, що Європа повинна зняти з РФ санкції, підтримував "Північний потік-2", навіть називав Крим російським (якщо вірити кримській проросійській організації "Къырым бирлиги", представники якої зустрічалися із Земаном).

      Основне про анексію Криму

      • На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".
      • Водночас Україна вже шість років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни мають забратися з півострова. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України та вводить проти Росії санкції.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Угода про асоціацію Віктор Янукович Ялта Володимир Путін Україна – Росія Чехія МЗС України Вадим Пристайко Анексія Криму
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