Антиснайперские системы были опасны для ВСУ
Злоупотребляя властью чиновник закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных силах Украины.
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Системы содержали демаскирующие элементы, что при их использовании представляло угрозу для жизни военных.
Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству нанесли ущерб на более 8,7 миллиона гривен,
– отметили в Государственном бюро расследований.
Экс-чиновника подозревают в:
- превышении должностным лицом власти по сговору группы лиц, повлекшее тяжкие последствия.
Теперь подозреваемому грозит от 7 до 10 лет заключения.