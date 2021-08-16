Антиснайперские системы были опасны для ВСУ

Злоупотребляя властью чиновник закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных силах Украины.

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Системы содержали демаскирующие элементы, что при их использовании представляло угрозу для жизни военных.

Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству нанесли ущерб на более 8,7 миллиона гривен,

– отметили в Государственном бюро расследований.

Экс-чиновника подозревают в:

превышении должностным лицом власти по сговору группы лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Теперь подозреваемому грозит от 7 до 10 лет заключения.

Обратите внимание! Ранее экс-заместителя министра обороны и председателя "Кузницы на Рыбальском" арестовали по подозрению в снабжении армии некачественными боевыми катерами. Инцидент произошел в 2016 – 2018 годах. Тогда государство понесло убытки на 475 миллионов гривен.