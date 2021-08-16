Антиснайперські системи були небезпечні для ЗСУ

Зловживаючи владою посадовець закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних силах України.

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Системи містили демаскуючі елементи, що під час їхнього використання становило загрозу для життя військових.

Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі завдали збитків на понад 8,7 мільйона гривень,

– наголосили у Державному бюро розслідувань.

Експосадовця підозрюють у:

перевищенні службовою особою влади за змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Тепер підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Зверніть увагу! Раніше ексзаступника міністра оборони й голову "Кузні на Рибальському" заарештували за підозрою в постачанні армії неякісних бойових катерів. Інцидент трапився у 2016 – 2018 роках. Тоді держава зазнала збитків на 475 мільйонів гривень.