Антиснайперські системи були небезпечні для ЗСУ
Зловживаючи владою посадовець закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних силах України.
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Системи містили демаскуючі елементи, що під час їхнього використання становило загрозу для життя військових.
Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі завдали збитків на понад 8,7 мільйона гривень,
– наголосили у Державному бюро розслідувань.
Експосадовця підозрюють у:
- перевищенні службовою особою влади за змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Тепер підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.