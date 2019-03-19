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      Закуплены в Турции боевые беспилотники Bayraktar TB2 прошли первые испытания

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      Bayraktar TB2
      Bayraktar TB2 / Фото из открытых источников

      В понедельник, 18 марта беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 осуществлял испытания в небе на Житомирщине.

      Отмечается, что испытания беспилотника были проведены около полудня над территориями Хмельницкой и Житомирской областей.

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      Маршрут испытаний БПЛА заметил и опубликовал портал MilitaryAviation.In.Ua.

      Напомним, что 3-4 ноября 2018 во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

      Условия контракта предусматривали поставку 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также речь шла о комплекте запасных частей, сервисном обслуживании и обучении персонала. Стоимость контракта – 69 миллионов долларов.

      Переговоры о покупке этих БПЛА продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

      Интересно, что беспилотник побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных аппаратов по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

      Смотрите видео: Боевой беспилотник Bayraktar TB2

      Что известно о Bayraktar TB2?Это турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

      Технические характеристики Bayraktar TB2:

      - Длина аппарата: 6,5 метров
      - Размах крыла: 12 метров
      - Радиус действия: 150 км
      - Максимальная взлетная масса: 560 кг
      - Максимальный вес полезной нагрузки 50 кг
      - Максимальная скорость полета 222 км / час
      - Крейсерская скорость: 130 км / час
      - Практический потолок полета: 6750 метров

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Турции авиация Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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