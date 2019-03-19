Закуплені у Туреччині бойові безпілотники Bayraktar TB2 пройшли перші випробування

У понеділок, 18 березня безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснював випробування в небі на Житомирщині.

Зазначається, що випробування безпілотника були проведені близько полудня над територіями Хмельницької та Житомирської областей.

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Маршрут випробувань БПЛА помітив та опублікував портал MilitaryAviation.In.Ua.

Нагадаємо, що 3-4 листопада 2018 року під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Умови контракту передбачали постачання 6 бойових дронів, 2 станції управління і 200 керованих ракет. Також йшлося про комплект запасних частин, сервісний супровід та навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів.

Перемовини про купівлю цих БПЛА тривали близько двох років. За цей час представники Міністерства оборони України відвідували Туреччину та ознайомлювались із різними етапами випробувань Bayraktar TB2.

Цікаво, що безпілотник побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних апаратів за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 кілометрів він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

Дивіться відео: Бойовий безпілотник Bayraktar TB2

Що відомо про Bayraktar TB2?Це турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.



Технічні характеристики Bayraktar TB2:



– Довжина апарату: 6,5 метрів

– Розмах крила: 12 метрів

– Радіус дії: 150 км

– Максимальна злітна маса: 560 кг

– Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

– Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

– Крейсерська швидкість: 130 км/годину

– Практична стеля польоту: 6750 метрів