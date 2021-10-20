В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. В ряде городов уже ввели ограничения красной зоны. Вакцинированные граждане будут иметь привилегии, поэтому некоторые из них захотели "сделать на этом бизнес".
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Что предлагают в объявлениях OLX
Похожие "услуги" уже предлагают в Днепре и области (в городах Каменское и Кривой Рог), а также в Новом Роздоле на Львовщине. Большинство тех, кто размещает такие объявления на OLX, хотят получить финансовую выгоду. За поход в магазин ставят цену в около 100 гривен. В то же время в Кривом Роге есть и "бизнесмены", которые называют в 5 раз большую сумму. Зато уверяют, что готовы "мгновенно выехать в любую точку места". Впрочем, в Каменском, например, помогать с покупками предлагают бесплатно, но желательно – пенсионерам.
Вакцинированные могут делать покупки
Отметим, что Днепропетровщина стала "красной" с понедельника, 18 октября, а вот Львовщина – пока нет, хотя такие риски есть. В "красных" регионах запрещен прием посетителей в развлекательно-торговых центрах, учреждениях торговли и бытового обслуживания. Впрочем, ограничения не будут распространяться на учреждения и массовые мероприятия, где 100% находящихся будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации.
Разрешено принимать посетителей (даже если те невакцинированные) заведениям, которые продают:
- продукты питания;
- горючее;
- лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
- средства гигиены и бытовую химию;
- средства связи;
- печатные СМИ;
- ветеринарные препараты и корма;
- семена и средства защиты растений.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала