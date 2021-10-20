В Україні погіршується ситуація з COVID-19. У низці міст вже запровадили обмеження червоної зони. Вакциновані громадяни матимуть привілеї, тож деякі з них захотіли "зробити на цьому бізнес".

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Що пропонують в оголошеннях на OLX

Схожі "послуги" вже пропонують у Дніпрі та області (у містах Кам'янське та Кривий Ріг), а також в Новому Роздолі, що на Львівщині. Більшість тих, хто розміщує такі оголошення на OLX, хочуть отримати фінансову вигоду. За похід у магазин ставлять ціну у близько 100 гривень. Водночас у Кривому Розі є й "бізнесмени", які називають у 5 разів більшу суму. Натомість запевняють, що готові "миттєво виїхати у будь-яку точку місця". Втім, у Кам'янському, наприклад, допомагати з покупками пропонують безкоштовно, але бажано – пенсіонерам.

Невакциновані можуть робити покупки

Зазначимо, що Дніпропетровщина стала "червоною" з понеділка, 18 жовтня, а от Львівщина – поки ні, хоча такі ризики є. У "червоних" регіонах заборонений прийом відвідувачів у розважально-торгівельних центрах, закладах торгівлі та побутового обслуговування. Втім, обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації.

Дозволено приймати відвідувачів (навіть якщо ті невакциновані) закладам, які продають:

продукти харчування;

пальне;

лікарські засоби та вироби медичного призначення;

засоби гігієни та побутову хімію;

засоби зв'язку;

друковані ЗМІ;

ветеринарні препарати та корми;

насіння та засоби захисту рослин.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу