Россия повредила зал славы музея войны у подножия монумента "Родина-мать"
- Российские обстрелы повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне под монументом "Родина-мать", оцениваются убытки.
- Правительство Украины вместе с международными партнерами работает над восстановлением и защитой культурных объектов через Украинский фонд культурного наследия.
Российские обстрелы повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне под монументом "Родина-мать". На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция, которые оценивают ущерб и объем восстановительных работ.
Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная на своей странице в фейсбуке.
Что известно о повреждениях?
У подножия монумента "Родина-мать" российские обстрелы повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Это памятник науки и техники местного значения, символизирующий борьбу украинского народа против агрессии в 20 веке.
На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция, которые осматривают территорию, фиксируют повреждения и оценивают объем восстановительных работ.
Повреждения в зале славы музея войны / Фото с фейсбук-страницы Татьяны Бережной
С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.
Правительство Украины вместе с международными партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия для системного восстановления и защиты культурных объектов.
Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня. Музей продолжает работу. Спасибо Силам обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия,
– написала Бережная.
Какие культурные объекты получили повреждения с начала полномасштабного вторжения?
20 июня 2022 года получил повреждения Музей футбола в Одессе. Само помещение не стало целью оккупантов, поэтому тысячи экспонатов уцелели. От взрывной волны на стенах музея образовались трещины, разбился памятный светильник в честь матча Барселона – Ювентус.
Поздно вечером 5 ноября 2023 года оккупанты обстреляли Одессу. В результате вражеской атаки пострадал Одесский национальный художественный музей. В здании были повреждены стены, выбиты оконные стекла и остекление.
1 января 2024 года Россия в очередной раз атаковала Львовскую область, разрушив музей-дом, где погиб Роман Шухевич. Львов решил отстроить музей Шухевича, проведя Всеукраинский архитектурный конкурс. Проект восстановления музея предусматривает сохранение аутентичных структур, формирование мемориального сквера и инклюзивность.