Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная на своей странице в фейсбуке.

Что известно о повреждениях?

У подножия монумента "Родина-мать" российские обстрелы повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Это памятник науки и техники местного значения, символизирующий борьбу украинского народа против агрессии в 20 веке.

На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция, которые осматривают территорию, фиксируют повреждения и оценивают объем восстановительных работ.

Повреждения в зале славы музея войны / Фото с фейсбук-страницы Татьяны Бережной

С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

Правительство Украины вместе с международными партнерами развивает Украинский фонд культурного наследия для системного восстановления и защиты культурных объектов.

Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня. Музей продолжает работу. Спасибо Силам обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия,

– написала Бережная.

Какие культурные объекты получили повреждения с начала полномасштабного вторжения?