Залишайтеся вдома – ми прикриємо: українські військові записали зворушливе відео

Українські захисники на передовій записали зворушливе відеозвернення. У ньому бійці закликали українців залишатися вдома.

Відео оприлюднили у фейсбуці Операції Об'єднаних сил України.

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У зверненні захисники закликають українців залишатися вдома, а вони зі свого боку – прикриють.

У МОЗ також наголошують на важливості залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус.

Зверніть увагу! Станом на ранок 8 квітня зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 1668 людей.

Які карантинні обмеження діють в Україні

не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маски або респіратора);

заборонено пересуватись по вулиці групою більше 2 осіб, за винятком супроводу дітей або службової необхідності;

дітям до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу батьків, опікунів, повнолітніх родичів;

на вулиці потрібно носити із собою документи, які засвідчують особу;

заборонено відвідування спортивних і дитячих майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон;

заборонено проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

Уряд планує послабити карантинні обмеження вже з 11 травня.

Як вберегти себе від коронавірусу

Правильна гігієна рук. Потрібно мити руки протягом 30 секунд.

Не торкайтесь свого обличчя.

Користуйтеся засобами захисту: маска, респіратор, антисептик.

Уникайте великих груп і натовпів.

Тримайте дистанцію в 1,5 метри.



Як вберегтися від інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу