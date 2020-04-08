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      Залишайтеся вдома – ми прикриємо: українські військові записали зворушливе відео

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      Українські військові записали зворушливе відео / Скриншот з відео

      Українські захисники на передовій записали зворушливе відеозвернення. У ньому бійці закликали українців залишатися вдома.

      Відео оприлюднили у фейсбуці Операції Об'єднаних сил України.

      Важливо Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас

      У зверненні захисники закликають українців залишатися вдома, а вони зі свого боку – прикриють. 

      У МОЗ також наголошують на важливості залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус.

      Зверніть увагу! Станом на ранок 8 квітня зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 1668 людей.

      Як вберегтися від інфікування коронавірусом
      Як вберегтися від інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Операція Об'єднаних сил Війна Війна на Донбасі
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