Залишайтеся вдома – ми прикриємо: українські військові записали зворушливе відео
Українські захисники на передовій записали зворушливе відеозвернення. У ньому бійці закликали українців залишатися вдома.
Відео оприлюднили у фейсбуці Операції Об'єднаних сил України.
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У зверненні захисники закликають українців залишатися вдома, а вони зі свого боку – прикриють.
У МОЗ також наголошують на важливості залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус.
Зверніть увагу! Станом на ранок 8 квітня зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 1668 людей.
Як вберегтися від інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу
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