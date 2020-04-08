Залишайтеся вдома – ми прикриємо: українські військові записали зворушливе відео

Українські захисники на передовій записали зворушливе відеозвернення. У ньому бійці закликали українців залишатися вдома.

Відео оприлюднили у фейсбуці Операції Об'єднаних сил України.

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У зверненні захисники закликають українців залишатися вдома, а вони зі свого боку – прикриють.

У МОЗ також наголошують на важливості залишатися вдома, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус.

Зверніть увагу! Станом на ранок 8 квітня зареєстровано 5 випадків захворювання на коронавірус. Загалом в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 1668 людей.



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