19:26
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Залишені вмирати: Денісова розповіла, в яких умовах Росія тримає українських політв'язнів

      24 Читати новину українською
      Денісова повідомила про жахливі умови українських політв'язнів у Росії / tsn

      Двох полонених помістили у психіатричну лікарню, камери кишать комахами, у декого – критичний стан здоров'я. Українські політв’язні перебувають у російських в’язницях у жахливих умовах.

      Об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в фейсбуке. Рустам Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров находятся в психиатрической больнице, Олег Приходько – изолированный от мира, а Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО.

      Читать также: Яна Зинкевич Россия от нас не отстанет, даже после смерти Путина

      Она и раньше сообщала, что украинскому политзаключенному Арсену Джеппарову не предоставляют медицинскую помощь. Денисова призвала обратить внимание на вопиющие нарушения прав человека Верховных комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека и Председателя ОБСЕ.

      В каком состоянии находятся украинские политзаключенные в российских тюрьмах?

      • Рустем Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы. Это несмотря на то, что у мужчин есть проблемы со здоровьем. Денисова называет это прямым нарушением права на приватность.
      • Олега Приходько обвинили в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основание суду усилить меру наказания. Ему отказали увидеться с женой. Все судебные заседания проводятся в закрытом режиме – допускают только адвоката. Также Олегу отказали увидеться с украинским священником, архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом.
      • Джемилю Гафарову отказали в отмене решения суда. Его продолжают держать под стражей. В Джемиля хронические заболевания почек 4 стадии, а также ишемическая болезнь сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.
      • В Тофика Абдулгазиева на днях обнаружили заражение крови. Это произошло после его длительного пребывания в психиатрической больнице. После этого Тофика снова поместили в общую камеру, которая кишит блохами, клопами и насекомыми.

      Сколько крымских пленных находятся в тюрьмах Кремля?
      Известно о 87 людях крымской группы, которых до сих пор незаконно удерживают в тюрьмах оккупантов.

      29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Вернулись 76 украинцев в обмен на 126 человек России. Однако в списке не было пленных из крымской группы.

      В представительстве Президента Украины в Крыму заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

      Песня "Щедрик" в исполнении звезд: невероятные видео
      сегодня
      66946
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Людмила Денисова Война на Донбассе Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 981
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 251
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      64
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      430
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 40141
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук