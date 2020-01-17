Залишені вмирати: Денісова розповіла, в яких умовах Росія тримає українських політв'язнів

Двох полонених помістили у психіатричну лікарню, камери кишать комахами, у декого – критичний стан здоров'я. Українські політв’язні перебувають у російських в’язницях у жахливих умовах.

Об этом уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила в фейсбуке. Рустам Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров находятся в психиатрической больнице, Олег Приходько – изолированный от мира, а Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров – оставлены умирать в СИЗО.

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Она и раньше сообщала, что украинскому политзаключенному Арсену Джеппарову не предоставляют медицинскую помощь. Денисова призвала обратить внимание на вопиющие нарушения прав человека Верховных комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека и Председателя ОБСЕ.

В каком состоянии находятся украинские политзаключенные в российских тюрьмах?

Рустем Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы. Это несмотря на то, что у мужчин есть проблемы со здоровьем. Денисова называет это прямым нарушением права на приватность.

Олега Приходько обвинили в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основание суду усилить меру наказания. Ему отказали увидеться с женой. Все судебные заседания проводятся в закрытом режиме – допускают только адвоката. Также Олегу отказали увидеться с украинским священником, архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом.

Джемилю Гафарову отказали в отмене решения суда. Его продолжают держать под стражей. В Джемиля хронические заболевания почек 4 стадии, а также ишемическая болезнь сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.

В Тофика Абдулгазиева на днях обнаружили заражение крови. Это произошло после его длительного пребывания в психиатрической больнице. После этого Тофика снова поместили в общую камеру, которая кишит блохами, клопами и насекомыми.

Сколько крымских пленных находятся в тюрьмах Кремля?

Известно о 87 людях крымской группы, которых до сих пор незаконно удерживают в тюрьмах оккупантов.



29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Вернулись 76 украинцев в обмен на 126 человек России. Однако в списке не было пленных из крымской группы.



В представительстве Президента Украины в Крыму заверили, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.